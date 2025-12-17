पटना की इस रोड पर नहीं चलेंगे वाहन, प्रशासन ने 6 महीने के लिए लगाई रोक; क्या है वैकल्पिक रूट?

रविशंकर, बिहटा। बिहटा-खगौल मुख्य मार्ग में कन्हौली से शिवाला चौक तक 18 दिसंबर से 15 जुलाई 2026 तक यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। इस संबंध में दानापुर के अनुमंडल पदाधिकारी ने निर्देश जारी किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) बिहटा के बाद कन्हौली से शिवाला चौक तक सड़क निर्माण कार्य शुरू करेगा।

इस कार्य को सुचारू और सुरक्षित ढंग से पूरा करने के लिए सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाव और काम में तेजी लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

सीमित वाहनों को अनुमति हालांकि राहत यह है कि शिवाला चौक से कन्हौली के बीच स्थापित कई स्कूल और कॉलेज को देखते हुए सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे एवं दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे सीमित समय के लिए वाहनों के परिचालन को अनुमति दी गई है। भविष्य में यदि इसके समय में बदलाव होता है, तो इन समय-सीमाओं में भी बदलाव किया जा सकता है।

वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था बिहटा से पटना के बीच यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कई वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं। इनमें बिहटा चौक से मनेर-दानापुर कैंट या मनेर-शेरपुर-छितनावां-उसरी बाजार-शिवाला से पटना आदि जैसे प्रमुख रूट शामिल किए गए हैं।