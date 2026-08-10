पटना ट्रैफिक अलर्ट: डाकबंगला से गांधी मैदान तक वाहनों की नो-एंट्री, ऑटो और बसों का नया रूट लागू

जागरण संवाददाता, पटना। जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक सोमवार की सुबह सात बजे से तिरंगा यात्रा (पदयात्रा) के मद्देनजर यातायात पुलिस ने कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया है। जो कार्यक्रम की समाप्ति तक लागू रहेगा।

इस दौरान डाकबंगला चौराहा से गांधी मैदान (चिल्ड्रेन पार्क), न्यू डाकबंगला रोड से एसपी वर्मा रोड तथा छज्जूबाग से टीएन बनर्जी रोड की तरफ वाहनों का प्रवेश वर्जित है।

इन मार्गों पर नहीं चलेंगे वाहन

डाकबंगला चौराहा से गांधी मैदान (चिल्ड्रेन पार्क) व न्यू डाकबंगला रोड से एसपी वर्मा रोड तक सामान्य वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगा।

इसी तरह बुद्ध मार्ग में कोतवाली टी से पुलिस लाइन तक पूर्वी दिशा में जाने वाले सभी रास्ते बंद रहेंगे।

छज्जूबाग एसडीओ आवास से टीएन बनर्जी रोड की तरफ वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

बुद्ध मार्ग से छज्जूबाग मोड़ से एसडीओ आवास की तरफ वाहनों की नो एंट्री।

जेपी गोलंबर, रामगुलाम चौक होते हुए कारगिल चौक तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।

इस दौरान वोल्टास मोड़ से उत्तर की ओर जाने वाले वाहन विद्यापति मार्ग, बुद्ध मार्ग होते हुए पुलिस लाइन तिराहा की ओर जा सकेंगे।

आयुक्त कार्यालय के सामने जेपी गंगा पथ के नीचे स्थित गोलंबर से गांधी मैदान की ओर आने वाले फ्लैंक में सिर्फ तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले आगंतुकों को आने की अनुमति रहेगी।

मालवाहक और व्यावसायिक वाहनों के लिए व्यवस्था

चिरैयाटाड़ और गोरियाटोली की तरफ मालवाहक वाहनों का परिचालन नहीं होगा। इसी तरह, मीठापुर से बुद्ध मार्ग और आर-ब्लाक गोलंबर से मालवाहक वाहनों का आयकर गोलंबर की ओर परिचालन नहीं होगा।