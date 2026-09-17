पटना में आज रात तक बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था, आयकर गोलंबर से बांस घाट तक डायवर्जन; इन रास्तों से जाएं

जागरण संवाददाता, पटना। प्रधानमंत्री के सेवा संकल्प के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को मंदिरी स्थित नवीन सिन्हा पथ पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

कार्यक्रम को लेकर पटना यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। इसके तहत दोपहर दो बजे से रात आठ बजे तक मंदिरी नाला के पश्चिमी फ्लैंक पर सामान्य वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा।

वहीं, मुख्य दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान शाम पांच बजे से रात 8:30 बजे तक आयकर गोलंबर से बांस घाट के बीच वाहनों का परिचालन वैकल्पिक मार्गों की ओर डायवर्ट किया जाएगा। ऐसे में इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को निर्धारित समय में वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा।

दोपहर दो बजे से बंद रहेगा पश्चिमी फ्लैंक यातायात पुलिस के अनुसार, कार्यक्रम स्थल आयकर गोलंबर से बांस घाट के बीच निर्धारित किया गया है। आयोजन की तैयारियों और लोगों की आवाजाही को देखते हुए दोपहर दो बजे से मंदिरी नाला का पश्चिमी फ्लैंक सामान्य वाहनों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान वाहन चालकों को ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ना होगा।