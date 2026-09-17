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पटना में आज रात तक बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था, आयकर गोलंबर से बांस घाट तक डायवर्जन; इन रास्तों से जाएं

By Ashish Shukla Edited By: vyas Chandra
Published: Thu, 17 Sep 2026 03:20 PM (IST)

पटना में प्रधानमंत्री के सेवा संकल्प के 25 वर्ष पूरे होने पर दीपोत्सव कार्यक्रम के कारण आज यातायात व्यवस्था में ...और पढ़ें

ट्रैफ‍िक रूट में क‍िया गया बदलाव। सांकेत‍िक तस्‍वीर

ट्रैफ‍िक रूट में क‍िया गया बदलाव। सांकेत‍िक तस्‍वीर

HighLights

  1. प्रधानमंत्री के सेवा संकल्प के 25 वर्ष पूरे होने पर दीपोत्सव।

  2. मंदिरी नाला पश्चिमी फ्लैंक दोपहर 2 बजे से सामान्य वाहनों के लिए बंद।

  3. आयकर गोलंबर से बांस घाट तक शाम 5 बजे से यातायात डायवर्ट।

जागरण संवाददाता, पटना। प्रधानमंत्री के सेवा संकल्प के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को मंदिरी स्थित नवीन सिन्हा पथ पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

कार्यक्रम को लेकर पटना यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। इसके तहत दोपहर दो बजे से रात आठ बजे तक मंदिरी नाला के पश्चिमी फ्लैंक पर सामान्य वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा।

वहीं, मुख्य दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान शाम पांच बजे से रात 8:30 बजे तक आयकर गोलंबर से बांस घाट के बीच वाहनों का परिचालन वैकल्पिक मार्गों की ओर डायवर्ट किया जाएगा। ऐसे में इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को निर्धारित समय में वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा।

दोपहर दो बजे से बंद रहेगा पश्चिमी फ्लैंक

यातायात पुलिस के अनुसार, कार्यक्रम स्थल आयकर गोलंबर से बांस घाट के बीच निर्धारित किया गया है। आयोजन की तैयारियों और लोगों की आवाजाही को देखते हुए दोपहर दो बजे से मंदिरी नाला का पश्चिमी फ्लैंक सामान्य वाहनों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान वाहन चालकों को ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ना होगा।

शाम पांच बजे से मुख्य मार्ग पर डायवर्जन

दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम के दौरान शाम पांच बजे से रात 8:30 बजे तक आयकर गोलंबर से बांस घाट के बीच वाहनों का परिचालन सामान्य रूप से नहीं हो सकेगा।

इस अवधि में ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों की ओर भेजा जाएगा। इससे इस मार्ग से जुड़े आसपास के इलाकों में भी यातायात का दबाव बढ़ सकता है।

अनावश्यक आवागमन से बचने की अपील

यातायात पुलिस ने आम लोगों से निर्धारित अवधि में आयकर गोलंबर से बांस घाट के बीच अनावश्यक आवागमन से बचने की अपील की है।

वाहन चालकों से पहले से वैकल्पिक मार्ग चुनने और मौके पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

पुलिस के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपने मार्ग की योजना बना लें, ताकि जाम और असुविधा से बचा जा सके।