पटना के 10 प्रमुख ट्रैफिक दबाव वाले क्षेत्र चिह्नित, घर से निकलने से पहले देख लें कौन सा रास्ता रहेगा आसान

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में वाहनों का दबाव बढ़ने के साथ कई सड़कें रोजाना जाम की चपेट में आ रहे हैं। घंटों जाम की स्‍थ‍िति‍ रहती है।

पटना जंक्शन-डाकबंगला, गांधी मैदान-अशोक राजपथ, बोरिंग रोड, कंकड़बाग-चिरैयाटांड़, राजेंद्रनगर, अनीसाबाद, सगुना मोड़ और जीरोमाइल-पहाड़ी समेत 10 प्रमुख दबाव वाले क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं।

पीक आवर में इन रास्तों पर जाम लगे तो जेपी गंगा पथ, अटल पथ, न्यू बाइपास और बोरिंग कैनाल रोड जैसे वैकल्पिक सड़कें राहत दे सकते हैं। दशहरा में ये वैकल्पिक रास्ते लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकते है।