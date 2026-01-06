Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जानलेवा टॉफी; पटना में डेढ़ वर्ष के मासूम की तड़पकर मौत, महज हादसा या लापरवाही

    By Brij Bihari Mishra Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:35 PM (IST)

    पटना में दो दुखद घटनाएं सामने आईं। खगौल में डेढ़ साल के बच्चे की टॉफी गले में अटकने से मौत हो गई, जिससे परिवार में मातम छा गया। बच्‍चे को अस्‍पताल ले ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    गले में टॉफी अटकने से बच्‍चे की मौत। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी दानापुर (पटना)। जिले के खगौल थाना क्षेत्र में छोटी सी टॉपी की वजह से परिवार में मातम पसर गया। डेढ़ साल के बच्‍चे की मौत टॉफी की वजह से हो गई। 

    घटना नीमतल्‍ला रोड की है। यहां के निवासी चिंटू का डेढ़ वर्षीय पुत्र टॉपी चूस रहा था। इसी दौरान टॉफी उसके गले में अटक गई। 

    गले में टॉफी अटकने से बच्‍चा बेहाल हो गया। उसे तड़पता देख परिवार के लोग सन्‍न रह गए। उसके गले से किसी तरह टॉपी निकालने का प्रयास किया जाने लगा लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। 

    इसके बाद आनन-फानन में उसे एम्‍स ले जा रहे थे, लेकिन रास्‍ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया। इस घटना से परिवार में मातम पसर गया। 

    स्‍वजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। कुछ समय पहले तक बच्‍चे की क‍िलकारी और उसकी हंसी पर खुश होने वाले माता-पिता के आंसू थम नहीं रहे।  

    घटना की खबर सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों का कहना था कि छोटी सी दिखने वाली टॉफी जानलेवा हो गई।

    आहर में डूबने से एक की मौत 

    दुल्हिन बाजार के सोरंगपुर गांव में मंगलवार सुबह आहर से व्‍यक्‍त‍ि का शव बरामद हुआ। शव की शिनाख्त सोरंगपुर गांव निवासी सकलदेव विंद के पुत्र उमेश विंद(47) के रूप में हुई।
    बताया गया कि सोमवार शाम लगभग 3 बजे से घर जाने के बाद लौटा नही था। देर रात स्वजनों के द्वारा खोजबीन की गई।
    सुबह आहर के पगडंडी पर चादर व चप्पल देख ग्रामीणों ने पुलिस व स्वजन को सूचना दी। पुलिस ने जब पहुंच कर तलाशी की तो पानी से शव निकला।
    शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिये भे दिया। वहीं प्रखंड कार्यालय से स्वजनों परिवारिक लाभ को बीस हजार रुपया सहायता प्रदान क गई। 