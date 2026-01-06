जानलेवा टॉफी; पटना में डेढ़ वर्ष के मासूम की तड़पकर मौत, महज हादसा या लापरवाही

संवाद सहयोगी दानापुर (पटना)। जिले के खगौल थाना क्षेत्र में छोटी सी टॉपी की वजह से परिवार में मातम पसर गया। डेढ़ साल के बच्‍चे की मौत टॉफी की वजह से हो गई।

घटना नीमतल्‍ला रोड की है। यहां के निवासी चिंटू का डेढ़ वर्षीय पुत्र टॉपी चूस रहा था। इसी दौरान टॉफी उसके गले में अटक गई।

गले में टॉफी अटकने से बच्‍चा बेहाल हो गया। उसे तड़पता देख परिवार के लोग सन्‍न रह गए। उसके गले से किसी तरह टॉपी निकालने का प्रयास किया जाने लगा लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली।

इसके बाद आनन-फानन में उसे एम्‍स ले जा रहे थे, लेकिन रास्‍ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया। इस घटना से परिवार में मातम पसर गया।

स्‍वजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। कुछ समय पहले तक बच्‍चे की क‍िलकारी और उसकी हंसी पर खुश होने वाले माता-पिता के आंसू थम नहीं रहे।

घटना की खबर सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों का कहना था कि छोटी सी दिखने वाली टॉफी जानलेवा हो गई।

