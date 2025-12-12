पटना में 25 जगहों पर बनेंगे वेंडिंग जोन, मंत्री नितिन नवीन बोले 'जलापूर्ति-जल निकासी की होगी जीआईएस मैपिंग'
पटना में 25 वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जलापूर्ति और जल निकासी की जीआईएस मैपिंग की जाएगी। इन वेंडिंग जोन से शहर के स्ट्रीट वे ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। राजधानी पटना में 25 जगहों पर नए वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने पटना नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में इससे संबंधित दिशा-निर्देश दिए। इसके लिए शहरी क्षेत्र में 25 जगहों को चिह्नित करने का टास्क सौंपा गया है।
इसके साथ ही मंत्री ने जल निकासी, जलापूर्ति एवं सीवरेज नेटवर्क की जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) मैपिंग करने का निर्देश दिया है। कचरा प्रबंधन एवं संग्रहण के लिए नई गाडि़यों की खरीद का निर्देश भी दिया गया है।
समीक्षा बैठक में विभाग के सचिव संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी, अपर सचिव विजय प्रकाश मीणा, पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा, बुडको के एमडी अनिमेष कुमार पराशर सहित निगम के सभी वरीय अधिकारी शामिल हुए और विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की प्रस्तुति दी।
मंत्री ने सबसे पहले सफाई व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नालों की सफाई, जलनिकासी व्यवस्था तथा स्वच्छता से जुड़े सूचकों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सफाई व्यवस्था को और अधिक वैज्ञानिक एवं समयबद्ध बनाया जाए। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी वार्ड में पेयजल आपूर्ति में बाधा नहीं आनी चाहिए।
मंत्री नितिन नवीन ने राम चक बैरिया स्थित सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना के सभी चरण कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोज़ल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, डोर-टू-डोर कलेक्शन प्रणाली और कचरे के पृथक्करण पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि प्रोसेसिंग यूनिट पर भार कम हो और दक्षता बढ़े।
फील्ड विजिट करें अधिकारी, काम का करें मूल्यांकन
मंत्री ने पटना नगर निगम की टीम को समय-समय पर फील्ड निरीक्षण करने और कार्यों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। स्वच्छता में पटना को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर स्थान प्राप्त होने पर मंत्री ने शहरवासियों, नगर निगम के सभी अधिकारियों, कर्मियों और सफ़ाई योद्धाओं को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि टीम वर्क, समर्पण और शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। आने वाले समय में इसे और बेहतर बनाने का काम किया जाएगा।
