एक घर, दो प्रेमी और खूनी अंजाम: पटना में प्राचार्य को प्रेमिका के साथ देख भड़का प्रेमी, कर दी हत्या

संवाद सहयोगी, मसौढ़ी(पटना)। थाना क्षेत्र के कैलूचक मोहल्ले में बीते एक सितंबर की देर रात महिला शिक्षिका लक्ष्मी कुमारी की हत्या के मामले का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार, प्रेमिका के घर उसके विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य को देखकर प्रेमी मंटू सिंह उर्फ मंटू कुमार गुस्से में आ गया था। आरोप है कि प्राचार्य के वहां से जाने के बाद उसने लोहे की खंती से वार कर शिक्षिका की हत्या कर दी।

प्रेमिका के घर पहुंचा था मंटू, प्राचार्य को देख रह गया स्तब्ध पुलिस के अनुसार, कादिरगंज थाना क्षेत्र के नीमड़ा पाली निवासी मंटू सिंह का महिला शिक्षिका से काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक सितंबर की रात वह अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा। वहां उसने विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य ब्रजेश कुमार को देखा। उस समय लक्ष्मी कुमारी और ब्रजेश कुमार खाना खा रहे थे और बातचीत कर रहे थे। छिपकर देखता रहा, प्राचार्य के जाते ही किया हमला प्राचार्य को प्रेमिका के घर देखकर मंटू को यह नागवार लगा। पुलिस के मुताबिक, वह छिपकर दोनों को देखता रहा। काफी देर बाद जब प्राचार्य ब्रजेश कुमार वहां से चले गए तो गुस्से में मंटू ने लोहे की खंती से लक्ष्मी कुमारी पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई।

हत्या के बाद पछताता रहा, फिर देर रात लौटा घर पुलिस के अनुसार, हत्या करने के बाद मंटू को अपने किए पर पछतावा हुआ। इसके बाद वह देर रात अपने घर लौट गया। पुलिस ने गुरुवार को उसे गिरफ्तार किया।

पूछताछ में उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके बाद शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने खंती, मोबाइल और छाता किया बरामद मंटू की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लोहे की खंती, एक मोबाइल, काले रंग का छाता और घटना के दिन पहना हुआ उसका शर्ट बरामद किया है। नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) शैलजा ने गिरफ्तारी और मामले के खुलासे की जानकारी दी।

दो सितंबर को कमरे से मिला था शिक्षिका का शव पुनपुन प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सहवाजपुर की सहायक शिक्षिका लक्ष्मी कुमारी एक सितंबर की रात कैलूचक स्थित अपने मकान में अकेली थी। दो सितंबर को उसके मकान के एक कमरे से शव बरामद हुआ था। इसके बाद मृतका के पति ज्ञानचंद चौधरी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पति की प्राथमिकी में प्राचार्य समेत चार नाम प्राथमिकी में मृतका के विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य सह पीपरा थाना क्षेत्र के टिकैतचक निवासी ब्रजेश कुमार, कादिरगंज थाना क्षेत्र के नीमड़ा पाली निवासी मंटू सिंह उर्फ मंटू कुमार समेत दो रिश्तेदारों को आरोपित किया गया था। मामले की जांच के लिए एसडीपीओ-1 राघव दयाल के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी।