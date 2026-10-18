जागरण संवाददाता, पटना। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट और अंक पत्र लेने आए अभ्यर्थियों ने रविवार को जमकर हंगामा किया।

मीठापुर में सड़क जाम कर वे प्रदर्शन करने लगे, इस कारण करीब आधा घंटा तक आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर जाम समाप्‍त करवाया।

सर्टिफ‍िकेट बांटने में लगाया अव्‍यवस्‍था का आरोप

इसके बाद प्रदर्शनकारी विश्‍वविद्यालय परिसर में चले गए। वहां काउंटर पर कतार लग गई। अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय पर सर्टिफिकेट बांटने में अव्यवस्था का आरोप लगाया है।

एक दिन पहले भी यहां अफरातफरी की स्‍थ‍िति‍ बनी थी। इसके बाद पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया था। रविवार को सुबह से ही अभ्‍यर्थी पहुंचने लगे। देखते ही देखते छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसके कारण भीड़ अनियंत्रित हो गई।

इसके बाद छात्र सड़क पर उतर आए। वे विश्‍व‍व‍िद्यालय प्रशासन के ख‍िलाफ नारेबाजी करने लगे। उनका आरोप था क‍ि छात्रों पर कोई ध्‍यान नहीं द‍िया जा रहा। 21 अक्‍टूबर तक फॉर्म भरने का डेट होने से परेशानी B Lis (लाइब्रेरी एंड इंफार्मेशन साइंस) सत्र 2025-26 के छात्र-छात्राएं जो बिहार भर में चल रहे नॉलेज रिसोर्स सेंटर पर चल में अध्ययनरत थे वे अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट और अंकपत्र लेने के लिए पहुंचे।