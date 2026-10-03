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पटना-सोनपुर रोपवे से बदलेगी गंगा पार कनेक्टिविटी, पांच महीने में शुरू होगा काम; सम्राट चौधरी का एलान

By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
Published: Sat, 03 Oct 2026 08:17 AM (IST)

पटना से सोनपुर तक गंगा नदी पर लगभग सात किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण कार्य अगले पांच महीने में शुरू ...और पढ़ें

मरीन ड्राइव से हरिहरनाथ तक जुड़ेगा रोपवे

मरीन ड्राइव से हरिहरनाथ तक जुड़ेगा रोपवे

HighLights

  1. पटना-सोनपुर गंगा रोपवे का निर्माण कार्य अगले पांच महीने में शुरू।

  2. सात किलोमीटर लंबा रोपवे पटना को हरिहरनाथ मंदिर से जोड़ेगा।

  3. पीपीपी मॉडल पर बनेगा, बिहार में पर्यटन को नया आधार देगा।

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना से सोनपुर तक गंगा के ऊपर रोपवे बनाने की तैयारी तेज हो गई है। करीब सात किलोमीटर लंबे प्रस्तावित रोपवे का निर्माण कार्य अगले पांच महीने में शुरू होने की बात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कही है।

यह रोपवे पटना को सीधे सोनपुर स्थित प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर से जोड़ेगा। परियोजना के पूरा होने के बाद लोग गंगा नदी के ऊपर से रोपवे के जरिए पटना से सोनपुर तक पहुंच सकेंगे।

मरीन ड्राइव से हरिहरनाथ तक जुड़ेगा रोपवे

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के ताज होटल में आयोजित बिहार इन्वेस्टर मीट में इस परियोजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।

पटना-सोनपुर रोपवे इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना होगी। बताया गया है कि रोपवे पटना के मरीन ड्राइव क्षेत्र से शुरू होकर सोनपुर के हरिहरनाथ तक जाएगा।

पीपीपी मॉडल पर तैयार होगी परियोजना

इस रोपवे का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री इससे पहले श्रावणी मेले के उद्घाटन के दौरान भी पटना और सोनपुर के बीच रोपवे बनाने की घोषणा कर चुके हैं।

प्रस्तावित रोपवे की लंबाई करीब सात किलोमीटर बताई जा रही है। गंगा के ऊपर से गुजरने वाला यह रोपवे धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच को आसान बनाने के साथ यात्रा का एक अलग अनुभव भी देगा।

पर्यटन को मिलेगा नया आधार

सरकार का फोकस बिहार में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर भी है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को अलग-अलग स्थानों पर रोपवे विकसित करने के निर्देश दिए हैं।

उनका कहना है कि ऐसे प्रोजेक्ट से राज्य में पर्यटन को मजबूती मिलेगी। पटना-सोनपुर रोपवे के जरिए हरिहरनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के साथ पर्यटकों को भी वैकल्पिक कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

भागलपुर में भी गंगा पर प्रस्तावित है रोपवे

बिहार के भागलपुर जिले में भी गंगा नदी पर एक रोपवे बनाने की योजना है। प्रस्तावित रोपवे सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम को अगुवानी गंगा घाट से जोड़ेगा।

इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को गंगा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने का नया माध्यम मिलेगा। मुख्यमंत्री पहले ही इस परियोजना की घोषणा कर चुके हैं।

निवेशकों को सुविधाएं देने का भरोसा

बिहार इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री ने राज्य में निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने उद्यमियों से बिहार में निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उद्योगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

साथ ही निवेशकों को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा भी दिलाया। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे।

बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध पर जोर

मुख्यमंत्री ने गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में पानी बिहार की ओर आता है।

इस साल गंगा के जलस्तर ने पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं। बाढ़ से बचाव के लिए सरकार गंगा नदी के दोनों किनारों पर तटबंध बनाने की दिशा में काम कर रही है।