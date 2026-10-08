पटना में राजभवन मार्च से पहले हिरासत में लिए गए तेजस्वी समेत कई नेता, पांच लेयर की बैरिकेडिंग

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में SIR को लेकर विपक्ष का विरोध अब सड़क पर तेज हो गया है। गुरुवार को पटना में महागठबंधन के राजभवन मार्च के दौरान पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन कर रहा है।

राजभवन मार्च के दौरान पुलिस ने रोका तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता राजभवन की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मार्च को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। मार्च का ऐलान पहले ही किया गया था और इसे लेकर पटना में सुरक्षा बढ़ाई गई थी।

पांच लेयर की बैरिकेडिंग, भारी संख्या में जवान तैनात प्रदर्शन को देखते हुए पटना में कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की गई। संवेदनशील स्थानों पर पांच लेयर की बैरिकेडिंग के साथ पुलिस बल और RAF की तैनाती की गई। प्रशासन की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जवान लगाए गए हैं।

वाटर कैनन भी मौके पर रखा गया प्रदर्शन के दौरान किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए वाटर कैनन भी तैनात किए गए। तेजस्वी यादव को जिस वाहन में बैठाया गया, उसके आसपास कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा होने की सूचना है। कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल भी बना।

534 प्रखंडों से शुरू हुआ विरोध महागठबंधन ने SIR के मुद्दे पर चरणबद्ध आंदोलन का कार्यक्रम घोषित किया था। 7 अक्टूबर को बिहार के सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों पर आक्रोश मार्च और पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद 8 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन और पटना में राजभवन मार्च का कार्यक्रम रखा गया।

विपक्ष ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल विपक्ष SIR की प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। महागठबंधन की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी विरोध दर्ज कराया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़ी उसकी आपत्तियों पर जवाब दिया जाना चाहिए।