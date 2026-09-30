'4.73 करोड़ का मुनाफा दिखाया, 62.49 लाख उड़ा लिए...' पटना में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर बड़ा खेल

जागरण संवाददाता, पटना। शेयर बाजार में भारी मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगों ने कंकड़बाग इलाके में किराये के मकान में रहने वाले एक व्यक्ति से 62 लाख 49 हजार रुपये की ठगी कर ली। जालसाजों ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप पर पीड़ित की निवेश की गई रकम पर 4.73 करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाया।

रकम निकालने की कोशिश की तो ठगों ने मुनाफे की 75 प्रतिशत राशि कमीशन के रूप में जमा करने की शर्त रख दी। WhatsApp ग्रुप से शुरू हुआ ठगी का खेल शिकायत के मुताबिक, ठगी का खेल 20 जून से शुरू हुआ। पीड़ित को पहले ‘जीएल397 एनएएम ग्रो बियान्ड लिमिट्स’ नाम के वाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। 26 जून को उन्हें ‘ओपी सर्किल-27’ नाम के दूसरे ग्रुप में शामिल कर लिया गया। इन ग्रुपों में मीरा अय्यर नाम की महिला और आशीष नाम के व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का भरोसा दिलाया।