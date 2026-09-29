ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। ग्रुप डी परिचारी (चपरासी) पद पर नियुक्‍ति‍ के लिए पटना में परिचारी एकता संघ की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है।

गांधी मैदान के जेपी गोलंबर पर बड़ी संख्‍या में परिचारी जमा हैं। 2024 में परीक्षा के बाद भी नियुक्‍ति‍ नहीं क‍िए जाने के विरोध में वे कई दिनों से धरना दे रहे थे।

वे 9,719 विद्यालय परिचारी की नियुक्‍त‍ि, नियम‍ित वेतनमान समेत अन्‍य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर वे जेपी गोलंबर पर बैठ गए हैं। उनकी तख्‍त‍ियों पर चपरासी की परीक्षा ली तो नियुक्ति दो, नियुक्ति नहीं तो मृत्यु दो’, नारा ल‍िखा है।