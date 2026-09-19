पटना RPF के निरीक्षक साकेत कुमार को मिलेगा DG प्रशंसा पदक, पूर्व मध्य रेल से इकलौते चयनित अधिकारी

जागरण संवाददाता, पटना। पूर्व मध्य रेल (ECR) से रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक साकेत कुमार (Inspector Saket Kumar) का वर्ष 2025 के लिए महानिदेशक प्रशंसा पदक के लिए चयन किया गया है।

वे वर्तमान में आरपीएफ पोस्ट पटना में पदस्थापित हैं। पूर्व मध्य रेल से इस सम्मान के लिए चयनित होने वाले वे एकमात्र निरीक्षक हैं।

निरीक्षक साकेत कुमार ने सेवाकाल के दौरान कर्तव्य के प्रति निष्ठा, अनुशासन, सजगता और समर्पण का परिचय दिया है।

सुरक्षा के साथ अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका

रेलवे परिसर और यात्री क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, अपराध नियंत्रण तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही है।

यात्रियों की सुरक्षा एवं सहायता के साथ सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर त्वरित कार्रवाई और विभिन्न विभागों के साथ बेहतर समन्वय के लिए भी उन्होंने सराहनीय कार्य किया।

यह पदक उनके नेतृत्व कौशल, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है।

ईसीआर से एकमात्र इंस्‍पेक्‍टर

पूर्व मध्य रेल से एक मात्र निरीक्षक चयनित हुए हैं वर्ष 2025 के महानिदेशक प्रशंसा (DG insignia) के लिए चयनित किया गया है।

उन्होंने अधीनस्थ बल सदस्यों में कर्तव्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने की दिशा में भी प्रभावी कार्य किया।

उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल की ओर से उन्हें महानिदेशक प्रशंसा पदक प्रदान किया जाएगा।

यह सम्मान उनके समर्पित सेवाकाल की पहचान के साथ ही रेलवे सुरक्षा बल के अन्य सदस्यों को भी बेहतर कार्य के लिए प्रेरित करेगा।