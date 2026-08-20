Bihar News: 17 दिन से आमरण अनशन पर शोधार्थी, अब 22 अगस्त को क्या होने वाला है? लोकभवन मार्च के एलान से बढ़ी हलचल

जागरण संवाददाता, पटना। पटना के गर्दनीबाग धरनास्थल पर सहायक प्राध्यापक बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर शोधार्थियों का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन गुरुवार को 17वें दिन भी जारी रहा।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रदेश संयोजक कुमुद पटेल की तबीयत लगातार बिगड़ने की बात कही गई है। इसके बावजूद आंदोलनकारी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं।

22 अगस्त को लोकभवन मार्च का एलान

आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं ने 22 अगस्त को छात्र-युवा संगठनों के साथ लोकभवन मार्च करने की घोषणा की है। प्रस्तावित मार्च वीर कुंवर पार्क होते हुए आयकर गोलंबर तक जाने की बात कही गई है।

इसमें विश्वविद्यालय सहायक प्राध्यापक पद के अभ्यर्थियों के शामिल होने का दावा किया गया है। सरकार पर अनदेखी का आरोप प्रेस वार्ता में कुमुद पटेल ने सरकार पर शोधार्थियों और युवाओं की मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि लंबे समय से मांगें उठाई जा रही हैं, लेकिन अब तक ठोस पहल नहीं हुई है। इसी के चलते आंदोलन को और व्यापक करने का निर्णय लिया गया है।

अलग-अलग जिलों से पहुंचे शोधार्थी और छात्र नेता धरनास्थल पर बुधवार को बिहार के विभिन्न जिलों से शोधार्थी, युवा और छात्र नेता पहुंचे। आंदोलन को समर्थन देते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की मांग की।

आंदोलनकारियों का कहना है कि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। यूजीसी रेगुलेशन-2018 के टेबल थ्री ए को लागू करने की मांग एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में सहायक प्राध्यापक बहाली में यूजीसी रेगुलेशन-2018 के टेबल थ्री ए को लागू करना शामिल है। इसके अलावा अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करने और विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बहाली को स्थायी व नियमित करने की मांग की जा रही है। डोमिसाइल नीति से ले अतिथि प्राध्यापकों के सेवा संरक्षण तक मांगें आंदोलनकारियों ने प्रभावी डोमिसाइल नीति लागू करने, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्वायत्तता का हनन रोकने तथा वर्षों से कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापकों को सेवा संरक्षण या सेवा समंजन देने की मांग भी रखी है। अब 22 अगस्त के लोकभवन मार्च पर सबकी नजर है।