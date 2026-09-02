43 साल बाद पटना के मौर्यालोक का मेकओवर, बाजार समिति की भी निखरेगी सूरत; 4193 करोड़ का प्रोजेक्ट
Patna Maurya Lok Redevelopment: पटना के मौर्यालोक और बाजार समिति का 4193 करोड़ रुपये की लागत से कायाकल्प होगा, जिससे शहर को आधुनिक व्यावसायिक और नागरिक सुविधाएं मिलेंगी।
HighLights
मौर्यालोक को आधुनिक बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत में बदला जाएगा।
बाजार समिति में वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज बनेंगे।
कुल 4193 करोड़ रुपये की लागत से होगा कायाकल्प।
डिजिटल डेस्क, पटना। राजधानी पटना में खरीदारी, खाने-पीने और दोस्तों के साथ समय बिताने की बात हो तो मौर्यालोक (Mauryalok Complex) का नाम सबसे पहले याद आता है।
चटपटी चाट की खुशबू, फास्ट फूड की दुकानें, कपड़ों और ज्वेलरी के शोरूम और आसपास घूमते युवक-युवतियां... चार दशक से अधिक समय से मौर्यालोक राजधानी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है।
43 साल पुरानी पहचान बदलेगी, बढ़ेंगी सुविधाएं
अब यही पुराना मौर्यालोक नए कलेवर में नजर आएगा। मौर्यालोक कांप्लेक्स की मौजूदा चार मंजिला इमारत की जगह अब आधुनिक बहुमंजिली व्यावसायिक इमारत विकसित करने की तैयारी है।
करीब 13 हजार वर्गमीटर में फैले इस परिसर में वर्तमान में 395 दुकानें हैं। इसके अलावा कई कार्यालय भी संचालित होते हैं।
नए स्वरूप में मौर्यालोक को सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि आधुनिक व्यवसायिक और नागरिक सुविधाओं वाले केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।
यहां आधुनिक दुकानें, कार्यालय, बेहतर आधारभूत संरचनाएं और लोगों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
पटना के लोगों की खरीदारी का ठिकाना बदलेगा
मौर्यालोक का कायाकल्प सिर्फ एक पुरानी इमारत को नया रूप देने की योजना नहीं है। इससे उन हजारों लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें भी जुड़ी हैं, जो वर्षों से यहां खरीदारी और दूसरे कामों के लिए पहुंचते रहे हैं।
किसी के लिए यहां कपड़े खरीदने की जगह है तो किसी के लिए ज्वेलरी की दुकान। कोई चाट और फास्ट फूड के लिए पहुंचता है तो किसी का कार्यालय इसी परिसर में है।
युवाओं के लिए भी यह लंबे समय से मिलने-जुलने और समय बिताने का लोकप्रिय केंद्र रहा है। ऐसे में नए स्वरूप में मौर्यालोक से लोगों को बेहतर सुविधाओं, व्यवस्थित व्यावसायिक परिसर और आधुनिक माहौल की उम्मीद है।
बाजार समिति भी बदलेगी, किसानों-व्यापारियों को मिलेगा फायदा
मौर्यालोक के साथ पटना की बाजार समिति का भी कायाकल्प किया जाएगा। यहां वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, दुकान और कार्यालय बनाए जाने की योजना है। इसका सीधा असर व्यापारियों के साथ कृषि उपज के भंडारण और कारोबार से जुड़े लोगों पर पड़ सकता है।
वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं के विकसित होने से कृषि उत्पादों के भंडारण और व्यापार के लिए बेहतर व्यवस्था तैयार होने की उम्मीद है। बाजार समिति का नया स्वरूप शहर के कारोबार और आपूर्ति व्यवस्था को भी अधिक व्यवस्थित कर सकता है।
दोनों परियोजनाओं पर 4193 करोड़ रुपये होंगे खर्च
मौर्यालोक और बाजार समिति के कायाकल्प पर कुल 4193 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इनमें मौर्यालोक के लिए 1209.37 करोड़ रुपये और बाजार समिति के लिए 2983.63 करोड़ रुपये की लागत प्रस्तावित है।
नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर पटना नगर निगम ने दोनों परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। एजेंसी का चयन भी किया जा चुका है।
अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जानी है। माना जा रहा है कि अगले माह तक दोनों परियोजनाओं की डीपीआर तैयार हो जाएगी। दोनों परियोजनाओं को अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से पूरा करने की तैयारी है।
पुरानी यादों के बीच आधुनिक पटना की नई तस्वीर
मौर्यालोक की सबसे खास बात उसकी पुरानी पहचान है। चार दशक से अधिक समय में यहां कई पीढ़ियों ने खरीदारी की, दोस्तों के साथ वक्त बिताया और शहर की बदलती जिंदगी को करीब से देखा है। अब उसी पहचान को बरकरार रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की कोशिश होगी।
यानी आने वाले समय में पटना के लोगों को एक ऐसा मौर्यालोक देखने को मिल सकता है, जहां पुरानी यादों की जगह वही होगी, लेकिन शहर की जरूरतों के मुताबिक सुविधाएं बिल्कुल नई होंगी।