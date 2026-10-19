पटना में रावण वध देखने जाने से पहले जान लें ट्रैफिक रूट, 20 अक्टूबर को इन रास्तों पर रहेगी रोक

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना के गांधी मैदान में 20 अक्टूबर को आयोजित होने वाले रावण वध कार्यक्रम को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कार्यक्रम में आने वाले लोगों की भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है। नया ट्रैफिक प्लान सुबह 11 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक लागू रहेगा।

गांधी मैदान जाने वाले रास्तों पर रहेगी पाबंदी ट्रैफिक प्लान के तहत डाकबंगला चौराहे और भट्टाचार्य चौराहे से गांधी मैदान की ओर जाने वाले वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं, नेहरू पथ से गांधी मैदान की तरफ आने वाले व्यावसायिक वाहनों को आयकर गोलंबर से ही दूसरे मार्ग पर भेजा जाएगा। ऐसे में इन रास्तों से गुजरने वाले वाहन चालकों को अपनी यात्रा पहले से तय करने की सलाह दी गई है।

जेपी गंगा पथ और आसपास के मार्गों पर भी रोक गांधी मैदान की ओर जाने वाले वाहनों के लिए जेपी गंगा पथ स्थित आयुक्त कार्यालय के सामने वाले गोलंबर से आगे बढ़ने पर रोक रहेगी। इसके अलावा ठाकुरबाड़ी मोड़ और बाकरगंज मोड़ से भी गांधी मैदान की ओर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। इन मार्गों पर प्रतिबंध लागू रहने के दौरान वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। होटल और प्रमुख इमारतों के पास बंद रहेंगी कटिंग्स गांधी मैदान के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आईएमए हॉल, होटल पनास, ट्विन टावर और मौर्या होटल के पास मौजूद कटिंग्स से गांधी मैदान की ओर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

इसके साथ ही गोविंद मित्रा रोड मोड़ से पश्चिम कारगिल चौक की ओर जाने वाले वाहनों को भी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होगी। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य कार्यक्रम स्थल के आसपास यातायात को नियंत्रित रखना है। बुद्ध मार्ग पर भी लागू रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन बुद्ध मार्ग पर कोतवाली टी से पुलिस लाइन तिराहे तक गांधी मैदान की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। इस दौरान आसपास के इलाकों से गांधी मैदान की तरफ आने वाले वाहन चालकों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का पालन करना होगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वे प्रतिबंधित रास्तों पर पहुंचने से पहले ही अपने रूट में बदलाव कर लें।