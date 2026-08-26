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बिहार में राखी का नया ट्रेंड: कलाई दूर, रिश्ता पास; ऑनलाइन पहुंच रही नाम-फोटो वाली राखी

By Jyoti Singh Edited By: Radha Krishna
Updated: Wed, 26 Aug 2026 07:38 PM (IST)

पटना में रक्षाबंधन पर अब पारंपरिक राखियों के साथ ऑनलाइन और कस्टमाइज्ड राखियों का चलन बढ़ा है। बहनें नाम और फोटो वाली राखियां भेजकर दूर बैठे भाइयों तक अपना प्यार पहुंचा रही हैं, जिससे रिश्ते की गर्माहट बनी रहती है।

भाई की पसंद के हिसाब से हो रही खरीदारी

भाई की पसंद के हिसाब से हो रही खरीदारी

जागरण संवाददाता, पटना। रक्षाबंधन पर अब बहन की राखी सिर्फ बाजार की रंग-बिरंगी डोरी नहीं रह गई है। भाई दूसरे शहर या विदेश में हो, ऑनलाइन राखी के जरिए बहनें समय पर अपना प्यार उसकी कलाई तक पहुंचा रही हैं। पटना में इस बार पारंपरिक राखियों के साथ नाम और फोटो वाली कस्टमाइज्ड राखी की भी मांग बढ़ी है।

कार्टून से रुद्राक्ष तक, पसंद हुई अलग

राखी बाजार में बच्चों के लिए कार्टून और लाइटिंग वाली राखियां पसंद की जा रही हैं। युवतियां रुद्राक्ष, स्वस्तिक, मोती और एडी वर्क वाली राखियां पसंद कर रही हैं। कई लोग राखी के साथ भाई की पसंद का छोटा गिफ्ट भी पैक करा रहे हैं।

दूसरे शहर में भाई, ऑनलाइन पहुंची राखी

पटना में पढ़ाई या नौकरी करने वाली कई युवतियों के भाई दूसरे शहरों में रहते हैं। ऐसे में राखी खरीदने के बाद उसे कुरियर या ऑनलाइन डिलीवरी से भेजने का चलन बढ़ा है। कुछ बहनें भाई की तस्वीर या नाम के साथ विशेष रूप से तैयार राखी भी मंगा रही हैं।

भाई की पसंद के हिसाब से हो रही खरीदारी

दुकानदारों के अनुसार ग्राहक अब सिर्फ खूबसूरत राखी नहीं तलाशते, बल्कि भाई की उम्र और पसंद का भी ध्यान रखते हैं।

बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर, युवाओं के लिए मिनिमल डिजाइन और बड़े भाइयों के लिए धार्मिक प्रतीकों वाली राखियां पसंद की जा रही हैं।

राखी में बढ़ा पर्सनल टच

राखी बाजार में आया बदलाव बताता है कि त्योहारों की खरीदारी अब भावनाओं के साथ पर्सनलाइजेशन से भी जुड़ रही है। नाम, फोटो और पसंद के डिजाइन वाली राखियां बहनों को ज्यादा आकर्षित कर रही हैं।

दूरी चाहे जितनी, प्यार पहुंचेगा कलाई तक

ऑनलाइन खरीदारी ने दूर रहने वाले भाई-बहनों के लिए त्योहार मनाना आसान कर दिया है। शहर अलग हों या देश, बहनें समय पर राखी भेजकर रिश्ते की गर्माहट बनाए रख रही हैं।