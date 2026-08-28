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पटना की राजधानी एक्सप्रेस में बढ़ेंगे 3 कोच! 80 ट्रेनों को 24 एलएचबी तक करने की तैयारी, यात्रियों को मिलेंगी ज्यादा सीटें

By Vidya Sagar Edited By: Radha Krishna
Updated: Fri, 28 Aug 2026 09:44 PM (IST)

पूर्व मध्य रेल यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 80 एलएचबी ट्रेनों में 24 कोच तक बढ़ाने की व्यवहार्यता ...और पढ़ें

राजेंद्र नगर से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस

राजेंद्र नगर से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस

HighLights

  1. पूर्व मध्य रेल 80 ट्रेनों में कोच बढ़ाने की समीक्षा कर रहा।

  2. पटना राजधानी एक्सप्रेस में 3 अतिरिक्त कोच लगने की संभावना।

  3. यात्रियों को अधिक सीटें और कन्फर्म बर्थ मिलेंगी।

जागरण संवाददाता, पटना। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और लंबी दूरी की ट्रेनों में कन्फर्म बर्थ की बढ़ती मांग को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। ईसीआर अपने क्षेत्र से चलने और गुजरने वाली 80 एलएचबी ट्रेनों को अधिकतम 24 कोच तक करने की परिचालन व्यवहार्यता की समीक्षा कर रहा है।

इसके लिए सभी संबंधित रेल मंडलों को पत्र भेजकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में प्लेटफार्म की लंबाई, पिट लाइन और अन्य परिचालन संबंधी सुविधाओं व बाधाओं की जानकारी देने को कहा गया है।

तकनीकी रूप से जहां व्यवस्था अनुकूल होगी, वहां चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त कोच लगाए जा सकते हैं। इस पहल से यात्रियों को सबसे बड़ा फायदा अतिरिक्त सीटों और कन्फर्म बर्थ की संभावना बढ़ने के रूप में मिल सकता है।

पटना के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की तैयारी

कोच बढ़ाने की सूची में राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र, दानापुर, गया और आरा से चलने वाली अथवा इन स्टेशनों से जुड़ी कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं।

इसमें दिल्ली, मुंबई, हावड़ा, बेंगलुरु, जम्मूतवी और पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें प्रमुख हैं। इन ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ और लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए अतिरिक्त कोच की संभावना तलाशी जा रही है।

ईसीआर ने अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है और पहले सभी मंडलों से परिचालन व्यवहार्यता रिपोर्ट मांगी गई है। प्लेटफार्म और पिट लाइन की क्षमता के साथ अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि किन ट्रेनों में 24 कोच तक बढ़ाना संभव होगा।

राजेंद्र नगर से दिल्ली जाने वाली राजधानी भी सूची में

राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली जाने वाली 12309/12310 राजधानी एक्सप्रेस भी सूची में शामिल है। वर्तमान में इस ट्रेन में 21 कोच हैं, जिसे बढ़ाकर अधिकतम 24 कोच करने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा 12393/12394 राजेंद्र नगर-नई दिल्ली और 12352/12351 राजेंद्र नगर-हावड़ा को भी सूची में शामिल किया गया है।

राजेंद्र नगर-न्यू जलपाईगुड़ी, कामाख्या, अजमेर और डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेनों की क्षमता बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है।

राजेंद्र नगर-सहरसा, बांका और गोड्डा समेत कई अन्य ट्रेनों की परिचालन व्यवहार्यता की जांच की जा रही है। यदि योजना लागू होती है तो राजेंद्र नगर टर्मिनल से यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को अतिरिक्त सीटों का लाभ मिल सकता है।

पटना जंक्शन से चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनें भी शामिल

पटना जंक्शन से चलने वाली 22353/22354 पटना-एसएमवीबी ट्रेन को भी 24 कोच करने की सूची में रखा गया है।

12024/12023 पटना-हावड़ा और 12365/12366 पटना-रांची जैसी प्रमुख ट्रेनों की भी क्षमता बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

पटना-जम्मूतवी, पटना-सीएसएमटी और पटना-आनंद विहार टर्मिनल ट्रेनों को भी सूचीबद्ध किया गया है। पटना से कोटा जाने वाली 13237/13238 और 13239/13240 ट्रेनों की भी परिचालन क्षमता जांची जा रही है।

पाटलिपुत्र से चंडीगढ़ जाने वाली 22355/22356 ट्रेन को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगने से लंबी दूरी के यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

दानापुर, गया और आरा रूट की ट्रेनों पर भी नजर

दानापुर से आनंद विहार टर्मिनल, जयनगर, राजगीर और सहरसा जाने वाली कई ट्रेनों को भी योजना में शामिल किया गया है।

गया से नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई की ओर जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों के कोच बढ़ाने की संभावना तलाशी जा रही है।

आरा-जयनगर सहित कई अन्य ट्रेनों की परिचालन व्यवहार्यता की भी समीक्षा की जा रही है। रेलवे अधिकारियों का फोकस उन रूटों पर है, जहां यात्रियों की संख्या अधिक और प्रतीक्षा सूची लंबी रहती है।

हालांकि सभी ट्रेनों में एक साथ अतिरिक्त कोच लगाना संभव नहीं होगा। हर ट्रेन के लिए स्टेशन और परिचालन ढांचे की क्षमता के आधार पर अलग-अलग निर्णय लिया जाएगा।

प्लेटफार्म-पिट लाइन की रिपोर्ट के बाद होगा अंतिम फैसला

रेलवे के अनुसार, संबंधित मंडलों से रिपोर्ट मिलने के बाद प्लेटफार्म की लंबाई और पिट लाइन की क्षमता की जांच की जाएगी।
अन्य तकनीकी और परिचालन संबंधी पहलुओं पर भी विस्तृत समीक्षा होगी


जहां 24 कोच की ट्रेन का सुरक्षित और सुचारु परिचालन संभव होगा, वहां चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त कोच लगाए जा सकते हैं।

इससे ट्रेनों में सीटों की संख्या बढ़ेगी और यात्रियों को यात्रा के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। खासकर पटना और आसपास के प्रमुख स्टेशनों से दिल्ली, मुंबई, हावड़ा और बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब सभी की नजर मंडलों की रिपोर्ट और उसके बाद पूर्व मध्य रेल के अंतिम फैसले पर टिकी है।

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