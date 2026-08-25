अभ्यर्थियों ने लगाया देसी जुगाड़, गमछा फंसाया और तोड़ दी लोहे की 'दीवार'; पुलिस के बीच जोरदार टकराव

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने जो सुरक्षा चक्र तैयार किया था, उसे युवाओं ने देसी जुगाड़ से ध्वस्त कर दिया।

डाकबंगला और इनकम टैक्स गोलंबर पर पुलिस की थी किलेबंदी अभ्यर्थियों के गुस्से और प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने पटना के सबसे व्यस्त डाकबंगला चौराहे और इनकम टैक्स गोलंबर पर कड़ी बैरिकेडिंग कर रखी थी। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वहां भारी-भरकम लोहे की चादरें लगाई गई थीं।

भारी लोहे की चादरों को पार करना प्रदर्शनकारियों के लिए था मुश्किल प्रशासन की ओर से लगाई गई मोटी और भारी लोहे की चादरों का इस्तेमाल मजबूत अवरोध के रूप में किया गया था। पुलिस की रणनीति थी कि प्रदर्शनकारी इन्हें पार कर आगे नहीं बढ़ सकें। लेकिन डाकबंगला चौराहे पर पहुंचते ही अभ्यर्थियों ने इसे हटाने का तरीका निकाल लिया।

गमछे का सहारा लेकर अभ्यर्थियों ने आजमाया देसी जुगाड़ पुलिस के रोकने के प्रयास के बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने लोहे की चादर के कोनों और खाली जगहों में गमछा फंसा दिया। इसके बाद कई युवाओं ने एक साथ जोर लगाकर उसे खींचना शुरू किया। मौके पर मौजूद अन्य प्रदर्शनकारी भी बैरिकेड को हटाने में जुट गए।

पांच-छह अभ्यर्थियों ने मिलकर गिरा दी लोहे की बैरिकेडिंग गमछे से खींचने और हाथों से जोर लगाने के बाद पांच से छह छात्रों ने मिलकर भारी लोहे की चादर को गिरा दिया। देखते ही देखते पुलिस की ओर से बनाई गई यह मजबूत रुकावट हट गई और प्रदर्शनकारियों के बीच हलचल तेज हो गई।