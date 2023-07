Patna Protest: भाजपा नेता विजय सिंह की मौत पर बोले प्रत्यक्षदर्शी, पूछताछ में बताया आंखों देखा हाल

Patna Protest विधानसभा मार्च के दौरान बीते गुरुवार को भाजपा नेता विजय सिंह की मौत के मामले में गांधी मैदान थाना पुलिस ने मंगलवार को घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने वहीं घटना के प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की। इस दौरान उनके अधिवक्ता भी थे। बता दें छज्जू बाग में भाजपा के जहानाबाद जिला महामंत्री विजय सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत

Patna Protest: भाजपा नेता विजय सिंह की मौत पर बोले प्रत्यक्षदर्शी

HighLights भाजपा नेता विजय सिंह की मृत्यु मामले में प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ अधिवक्ता के साथ पहुंचे चश्मदीद विजय सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी मौत।

जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा मार्च के दौरान बीते गुरुवार को भाजपा नेता विजय सिंह की मौत के मामले में गांधी मैदान थाना पुलिस ने मंगलवार को घटना स्थल का निरीक्षण किया। अपराह्न करीब चार बजे गांधी मैदान थानाध्यक्ष अरुण कुमार पुलिस टीम के साथ छज्जूबाग पहुंचे। इस क्रम में उन्होंने वहीं घटना के प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की। इस दौरान उनके अधिवक्ता भी थे। थानाध्यक्ष के अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन लोगों ने विजय सिंह को सड़क पर गिरा देखा था। उनके साथी उनकी छाती को दबा रहे थे। हालांकि, वे यह नहीं बता सके कि घटना कैसे हुई। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत बता दें कि विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा मार्च के दौरान डाकबंगला चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया था। इस क्रम में पुलिस के लाठीचार्ज में कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए थे। छज्जू बाग में भाजपा के जहानाबाद जिला महामंत्री विजय सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। घटना के बाद एसएसपी ने उनकी मृत्यु का कारण लाठीचार्ज अथवा भगदड़ में होने से इन्कार किया था। मामले की जांच के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं।

