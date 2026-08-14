पटना नगर निगम की बैठक में हंगामा: 3631 लीज संपत्तियों का मालिकाना हक अटका, टैक्स के मुद्दे पर घिरे अफसर

जागरण संवाददाता, पटना। निगम पर्षद की 12वीं साधारण बैठक में अधूरे संलेख के कारण नगर निगम के अधीन लीज पर आवंटित 3,631 संपत्तियों काे मालिकाना हक देने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल सकी। अब इसपर निगम पर्षद की विशेष बैठक में मुहर लगेगी, जो एक सप्ताह में होगी।

इसके बाद राज्य सरकार के पास अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। मूल आवंटी से एमवीआर (मिनिमम वैल्यू रजिस्टर) का 10 प्रतिशत, जबकि शेष आवंटी से 12 प्रतिशत परिवर्तन प्रभार शुल्क पर लीज संपत्तियों को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव के दायरे में नगर निगम के राजेंद्र नगर, श्रीकृष्णापुरी, पीआईटी कॉलोनी (कंकड़बाग), बेऊर रोड, माैर्य लोक और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित भूखंड, भवन, फ्लैट, दुकान-कियोस्क तथा कार्यालय शामिल हैं। निगम के अनुसार लीज पर दी गई संपत्तियों में 1,367 भूखंड, 806 भवन, 841 फ्लैट, 575 दुकान व कियोस्क, 37 कार्यालय, चार अतिथिशाला और एक ईंट भट्ठा शामिल हैं। शनिवार को एक होटल में आयोजित बैठक की अध्यक्षता महापौर सीता साहू ने की।

इस दौरान उपमहापौर रेशमी कुमारी, नगर आयुक्त यशपाल मीणा समेत सभी सशक्त स्थाई समिति के सदस्य, पदाधिकारी और वार्ड पार्षद मौजूद रहे। पार्षद आशीष कुमार सिन्हा ने भू-निस्तारण नियमावली बनाने एवं फ्री होल्ड से प्राप्त राशि का उपयोग नई संपत्ति लेकर आय का स्रोत बढ़ाने की मांग की। पार्षद विनय कुमार पप्पू ने कहा कि जिन आवंटियों ने नियमों का पालन नहीं किया और लीज पर आवंटित संपत्तियों की खरीद-बिक्री की, उनके लिए सिर्फ दो प्रतिशत अतिरिक्त परिवर्तन प्रभार शुल्क क्यों? इन आवंटियों से अधिक शुल्क लिया जाए। कितने आवंटियों ने नियम का उल्लंघन किया, सूची सार्वजनिक की जाए।

सशक्त स्थाई समिति के सदस्य कुमार संजीत ने कहा कि माैर्यलोक और ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्ताव में नहीं था, लेकिन इसे भी शामिल कर लिया गया है। बैठक इन प्रस्तावों को स्वीकृति: 1.62 करोड़ की लागत से सीएसआर फंड के तहत शहर में 35 हाई मास्ट लगाई जाएगी। 6.78 लाख की लागत से वार्ड 39, 54, 22बी, 51 एवं 58 में ट्यूबवेल लगाया जाएगा। हंगामेदार रही बैठक, खराब स्ट्रीट लाइट का उठा मुद्दा बैठक हंगामेदार रही। पार्षदों ने कहा कि खराब स्ट्रीट लाइट और नियमित कचरा उठाव नहीं होने की समस्या है। पार्षद अमर कुमार ने अटल पथ स्ट्रीट लाइट खराब रहने से अपराध बढ़ने और हादसे होने की समस्या उठाई।

पार्षद इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि होल्डिंग एवं व्यावसायिक कर बढ़ा है, लेकिन सुविधाएं जस की तस हैं। पार्षदों ने कहा कि सड़क से ऊंचा कई नाला बनाया गया है। एक करोड़ पार्षद निधि योजना 4.0 के तहत सभी वार्ड के लिए सिर्फ 10 प्रतिशत राशि ही उपलब्ध कराई गई है। कम से कम 50 प्रतिशत राशि भेजी जाए।

पार्षदों ने एक स्वर में हर वार्ड में कचरा उठाव के लिए दो-दो ई-रिक्शा खरीदा जाए। वार्ड सात और 66 में जलजमाव का मुद्दा उठा। वार्ड 38 बोरिंग नहीं होने पर पार्षद आशीष कुमार ने सरकार के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाकर जांच की मांग की।

सभी वार्डों के लिए बोरिंग का प्रस्ताव अगली सशक्त स्थाई समिति की बैठक में लाने पर सहमति बनी। पार्षद विनय कुमार ने स्थाई, दैनिक और आउटसोर्स कर्मियों में से किसी एक व्यवस्था से काम लेने को कहा। प्रतिमाह 30 करोड़ रुपये सफाई पर खर्च कर रहा निगम नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने कहा कि वर्तमान में प्रतिमाह 30 करोड़ रुपये सफाई पर निगम खर्च कर रहा है। एक एजेंसी को कचरा उठाव से लेकर सड़क की सफाई तक की जिम्मेदारी देने का आदेश विभाग से आया है। दूसरे बड़े निकायों में जाकर नई व्यवस्था को देखा जा सकता है। वर्तमान में कचरा उठाव गाड़ियों और संसाधनों का अभाव है। स्ट्रीट लाइट से संबंधित निविदा विभाग के स्तर पर रद कर दी गई।

इसके फिर से बात चल रही है। सशक्त स्थाई समिति के सदस्य बिनोद कुमार ने एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था के तहत एक एजेंसी को चार साल के लिए 555.32 करोड़ रुपये में कचरा उठाव से लेकर सड़क की सफाई तक की जिम्मेदारी देने के मामले में संलेख सशक्त स्थाई समिति की बैठक में लाने को कहा।

शहर के 80 प्रतिशत भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां पार्षद सतीश कुमार ने कहा कि एक ओर निगम कमर्शियल टैक्स निगम वसूल रहा है, दूसरी ओर उसी संपत्ति को कमर्शियल नहीं बता रहा। पार्षद विनय कुमार ने कहा कि शहर के 80 प्रतिशत भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं।