Patna Power Cut: पटना में आज कई क्षेत्रों में बिजली कटौती, जानिए प्रभावित इलाके और समय

जागरण संवाददाता, पटना। शहर के विभिन्न इलाकों में मंगलवार को विद्युत विभाग की ओर से मेंटेनेंस और तकनीकी कार्य किए जाएंगे। इसके कारण अलग-अलग समय पर कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से आवश्यक कार्य पहले निपटा लेने और बिजली कटौती के दौरान सहयोग करने की अपील की है।

पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल पावर सब स्टेशन (पीएसएस) से जुड़े 11 केवी ओल्ड पाटलिपुत्र फीडर में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक पेड़ की छंटाई और मेंटेनेंस कार्य होगा। इस दौरान लोटस अपार्टमेंट के आसपास, पाटलिपुत्र 1ई, इमरात अपार्टमेंट, गायत्री रेजेंसी गार्डन, चांद मेमोरियल, विकास विहार और अभिलाषा अपार्टमेंट सहित आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं, राजापुल पीएसएस के 11 केवी बीसी रोड फीडर में सुबह 7 से 9 बजे तक पेड़ की शाखाओं की कटाई का काम किया जाएगा। इससे ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड, सूर सुधा लेन और राम सुचित मिश्रा पथ इलाके प्रभावित होंगे।

गढ़ीखाना पीएसएस के 11 केवी रूरल फीडर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रिकंडक्टरिंग का कार्य होगा। इसके कारण आईओबी नगर, सर्वोयोनी सिटी, मखदुमपुर गांव, सरारी, शिवाला, भागवतपुर, लखनीबिघा, द्वारकापुरी और खेड़ालपुरा में बिजली आपूर्ति बाधित रह सकती है।

इसी तरह सूर्यमंदिर पीएसएस के 11 केवी त्रिभुवन फीडर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक फीडर बाइफरकेशन का काम होगा। इससे त्रिभुवन स्कूल, विजय यादव पथ, यशोदा कालोनी और विद्युत नगर प्रभावित होंगे। इसके अलावा सड़क चौड़ीकरण के तहत पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) की ओर से रुकनपुरा क्षेत्र में एक विशाल पेड़ हटाया जाएगा। इसके चलते बीकानेर स्वीट्स और मुशहरी के आसपास के तीन वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटीआर) से रात 11 बजे से 1 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।