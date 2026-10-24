पटना में आज चार फीडरों से 3 से 4 घंटे बिजली रहेगी गुल, इन इलाकों में पड़ेगा असर

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी पटना में शनिवार को चार फीडरों से तीन से चार घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विभिन्न कार्यों को लेकर पेसू की ओर से पावर ब्लाक लिया जाएगा। इसके कारण शहर के कई इलाकों में बिजली कटौती होगी।

कुसुमपुरम फीडर से सुबह 10:30 बजे से कटौती कुसुमपुरम फीडर से सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान गोला रोड मोड़ से अभियंता नगर, होमटाउन, नेक्सा शोरूम और केपी एन्क्लेव क्षेत्र प्रभावित होंगे। इन इलाकों के उपभोक्ताओं को करीब तीन घंटे तक बिजली नहीं मिलेगी।

विजयनगर फीडर से चार घंटे बिजली बंद विजयनगर फीडर से सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके चलते आदर्श कालोनी, मेरिडियन ग्रीन अपार्टमेंट, निती बाग कालोनी और वीणा बिहार अपार्टमेंट क्षेत्र में बिजली नहीं रहेगी। इस फीडर से जुड़े उपभोक्ताओं को करीब चार घंटे तक परेशानी हो सकती है।

लंगरटोली फीडर से इन इलाकों में असर लंगरटोली फीडर से दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इससे सीसी बोतल गली, धोबी गली और बारी पथ सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती होगी। संबंधित इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने जरूरी काम बिजली कटने से पहले निपटाने की जरूरत होगी।

ग्रामीण फीडर से शाहपुर और दाउदपुर प्रभावित ग्रामीण फीडर से भी दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके कारण शाहपुर, दाउदपुर और डिफेंस कालोनी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन इलाकों में करीब तीन घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।