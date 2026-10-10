पटना में आज 16 फीडरों से बिजली रहेगी गुल, सुबह 7:30 से दोपहर 3:30 बजे तक कटौती; देखें इलाकों की लिस्ट

जागरण संवाददाता, पटना। दुर्गा पूजा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए पेसू ने फीडर और बिजली लाइनों के रखरखाव का काम तेज कर दिया है।

इसी क्रम में शनिवार को राजधानी के 16 फीडरों में मेंटेनेंस किया जाएगा। इसके कारण अलग-अलग इलाकों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक एक से चार घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

पेसू निर्धारित समय पर पावर ब्लाॅक लेकर काम करेगा। पेसू ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली कटौती से पहले जरूरी काम निपटा लें और पानी समेत अन्य आवश्यक व्यवस्था कर लें। मेंटेनेंस पूरा होने के बाद आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।

सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक: भट्टाचार्य रोड फीडर : भट्टाचार्य रोड, सहदेव पथ, गंगा पथ और सीताराम पथ।

गोकुल पथ फीडर : गोकुल पथ, महेश नगर, रवि चौक और नार्थ पटेल नगर रोड नंबर एक से आठ तक। सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक इनर फीडर : मछुआ टोली चौक, खजांची रोड मोड़, दशरथ गली, गोपाल मार्केट, पी गुप्ता कैंपस, हैप्पी गली, काजीपुर, पीएन एंग्लो स्कूल, धरहरा कोठी, सपना अपार्टमेंट, भिखना पहाड़ी और बड़ी पथ।