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राखी भेजने वालों के लिए पटना के डाकघरों में बढ़े इंतजाम, अब रविवार को भी खुले रहेंगे काउंटर

By Vidya Sagar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Thu, 20 Aug 2026 08:15 AM (GMT+05:30)

रक्षाबंधन के लिए पटना के प्रमुख डाकघरों में राखी भेजने वालों की सुविधा बढ़ाई गई है। अब अतिरिक्त बुकिंग काउंटर, विस्तारित समय और रविवार को भी राखी मेल की बुकिंग की जा सकेगी, जिसकी अंतिम तिथि 22 अगस्त है।

डाकघर। फाइल फोटो

डाकघर। फाइल फोटो

HighLights

  1. पटना डाकघरों में राखी मेल के लिए अतिरिक्त काउंटर खोले गए।

  2. राखी बुकिंग का समय बढ़ाया गया, रविवार को भी सुविधा उपलब्ध।

  3. राखी भेजने की अंतिम तिथि 22 अगस्त निर्धारित की गई है।

जागरण संवाददाता, पटना। रक्षाबंधन को लेकर राखी भेजने वाले ग्राहकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना डिवीजन के प्रमुख डाकघरों में अतिरिक्त बुकिंग काउंटर और विस्तारित समय की सुविधा शुरू की गई है।

डाक विभाग का उद्देश्य ग्राहकों को राखी मेल की बुकिंग में सुविधा देने के साथ ही काउंटर पर लगने वाली लंबी कतार और प्रतीक्षा समय को कम करना है।

वरीय डाक अधीक्षक, पटना डिवीजन मनीष कुमार ने सभी प्रमुख डाकघरों के पोस्टमास्टरों को आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त काउंटर खोलने और बुकिंग का समय बढ़ाने का निर्देश दिया है।

इसके तहत राजेंद्र नगर, कदमकुआं, महेंद्रू, बांकीपुर, पटना सचिवालय, पाटलिपुत्र, दानापुर कैंट, दीघा घाट, अनीसाबाद, एलबीएस नगर और फुलवारीशरीफ समेत प्रमुख डाकघरों में राखी मेल की बुकिंग के लिए अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था की गई है।

सामान्य दिनों की तुलना में इन डाकघरों में बुकिंग का समय करीब एक से दो घंटे बढ़ाया गया है। राखी मेल की अधिक बुकिंग को देखते हुए बांकीपुर प्रधान डाकघर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां सामान्य काउंटर के अलावा दो से तीन अतिरिक्त काउंटर शुरू किए गए हैं।

ग्राहकों की सुविधा के लिए राखी मेल की बुकिंग रात आठ बजे तक होगी। रविवार को भी राखी भेजने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। रविवार को सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक बांकीपुर प्रधान डाकघर में राखी मेल के लिए काउंटर खुले रहेंगे।

डाक विभाग ने इस वर्ष राखी मेल की बुकिंग के लिए 22 अगस्त को कटआफ तिथि निर्धारित की है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे 22 अगस्त तक राखी की बुकिंग करा दें, जिससे 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन तक राखी के गंतव्य तक पहुंचने की बेहतर संभावना रहे।

वरीय डाक अधीक्षक मनीष कुमार ने ग्राहकों से अपील की है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए समय रहते राखी मेल की बुकिंग कराएं।

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