Patna: मुहर्रम को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, 24 घंटे गश्त करेगी पुलिस; अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा शनिवार को पुलिस जवानों की बैठक ली। जिसमें उन्होंने मुहर्रम को लेकर जवानों को निर्देश दिए। डीएम ने जवानों को पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौकस रहने को कहा। वहीं अफवाह को तुरंत खंडन कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा डॉक्टरों को छुट्टी नहीं देने के भी आदेश दिए गए हैं।

Patna: मुहर्रम को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, 24 घंटे गश्त करेगी पुलिस;

Your browser does not support the audio element.