Patna Police Transfer: दो साल से एक ही थाने में जमे 73 दारोगा हटाए गए, कई प्रमुख थानों में बड़ा फेरबदल

जागरण संवाददाता, पटना। पश्चिमी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन को और प्रभावी बनाने के लिए बड़ा फेरबदल किया गया है। एसपी पश्चिमी कुंदन कुमार ने दो साल से अधिक समय से एक ही थाने या पुलिस प्रतिष्ठान में तैनात 73 पुलिस सब-इंस्पेक्टरों का तबादला कर दिया है।

लंबे समय से एक ही जगह पदस्थापित पुलिसकर्मियों को बदलने का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में सक्रियता और पारदर्शिता बनाए रखना है। लंबे समय से जमे अधिकारियों को बदला गया पुलिस महकमे के अनुसार, लंबे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने से कार्यशैली में शिथिलता आने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण की कार्रवाई की गई है। अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलने से अलग-अलग क्षेत्रों में पुलिसिंग व्यवस्था को और सक्रिय बनाने की उम्मीद है। कई महत्वपूर्ण थानों में बदले अधिकारी फेरबदल में पश्चिमी क्षेत्र के कई प्रमुख और संवेदनशील थाने शामिल हैं। दानापुर, फुलवारीशरीफ, बेउर, पालीगंज, बिहटा, नेउरा, मनेर और नौबतपुर जैसे महत्वपूर्ण थानों में भी पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इससे इन थानों की पुलिसिंग व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा।