नेपाल बॉर्डर से बस में छिपाकर पटना लाई गई 22 किलो गांजे की खेप, STF-पुलिस ने दबोचे दो तस्कर

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने रामकृष्णनगर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 22 किलोग्राम गांजा के साथ दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान अररिया के फारबिसगंज निवासी सोनू और फलकाबाजार निवासी रूपेश कुमार के रूप में हुई है। दोनों के पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।

सूचना मिलते ही पुलिस ने की घेराबंदी एसटीएफ को सूचना मिली थी कि नेपाल सीमा से गांजे की एक बड़ी खेप पटना लाई जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद पटना पुलिस की मदद से रामकृष्णनगर इलाके में घेराबंदी कर छापेमारी की गई।

कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपितों को पकड़ा गया। तलाशी में उनके पास से 22 किलोग्राम गांजा और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश तेज प्रारंभिक जांच में पुलिस को आरोपितों के नेटवर्क के बारे में भी जानकारी मिली है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच कर रही है। पटना पुलिस दोनों आरोपितों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर अन्य संदिग्धों के ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है। पहले भी पकड़ी जा चुकी है गांजे की खेप इसके पूर्व 29 जुलाई को एसटीएफ ने पटना जंक्शन के पास कार्रवाई कर 15 किलोग्राम गांजे के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, वह गांजे की खेप लेकर पटना आया था।