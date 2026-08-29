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पटना में पुलिसकर्मियों के लिए बनेगा हाईटेक गेस्ट हाउस, 17.53 करोड़ से तैयार होगा G+4 भवन

By Rajat Kumar Edited By: Radha Krishna
Updated: Sat, 29 Aug 2026 06:59 PM (IST)

पटना में पुलिसकर्मियों के लिए 17.53 करोड़ रुपये की लागत से जी+4 हाईटेक गेस्ट हाउस बनाने की योजना है। यह ...और पढ़ें

500 की क्षमता वाला बड़ा हॉल भी

500 की क्षमता वाला बड़ा हॉल भी

HighLights

  1. पटना में 17.53 करोड़ का पुलिस गेस्ट हाउस बनेगा।

  2. जी+4 भवन में 66 कमरे और 12 डोरमेट्री होंगी।

  3. सरकारी काम से आने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगी सुविधा।

राज्य ब्यूरो, पटना। राजधानी में सरकारी काम से आने वाले पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के ठहरने की समस्या जल्द दूर हो सकती है। मैंगल्स रोड स्थित बिहार पुलिस एसोसिएशन परिसर में पुलिस गेस्ट हाउस बनाने की योजना तैयार कर ली गई है। बेसमेंट के साथ जी प्लस फोर भवन के निर्माण पर करीब 17 करोड़ 53 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम ने आगे की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। बिहार पुलिस केंद्रीय प्रशासी समिति की बैठक में योजना को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।

निजी होटल या गेस्ट हाउस में रुकने की मजबूरी होगी खत्म

बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रस्तावित गेस्ट हाउस में खासकर कनीय पुलिस पदाधिकारियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था होगी।

अभी सरकारी काम, छापेमारी या न्यायालय से जुड़े कार्यों के लिए पटना आने वाले पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को निजी होटल या गेस्ट हाउस का सहारा लेना पड़ता है।

नए भवन के तैयार होने के बाद यह परेशानी काफी हद तक दूर हो सकेगी। इससे बाहर से आने वाले पुलिसकर्मियों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिलेगी।

66 कमरे और 12 डोरमेट्री, एक साथ बड़ी संख्या में ठहर सकेंगे पुलिसकर्मी

प्रस्तावित भवन में अटैच बाथरूम के साथ 66 बेडरूम बनाए जाएंगे। इसके अलावा पांच-पांच बेड वाली 12 डोरमेट्री की भी व्यवस्था होगी।

यानी अलग-अलग जरूरत के हिसाब से पुलिसकर्मियों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध होगी। भवन को सिर्फ आवासीय सुविधा तक सीमित नहीं रखा गया है। इसमें बैठकों और बड़े आयोजनों के लिए भी पर्याप्त जगह उपलब्ध कराई जाएगी।

125 लोगों का मीटिंग हाल, 500 की क्षमता वाला बड़ा हॉल भी

गेस्ट हाउस में 125 लोगों की क्षमता वाला मीटिंग हाल बनाया जाएगा। बड़े कार्यक्रमों के लिए करीब 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला बड़ा हॉल और मंच भी तैयार किया जाएगा।

इसके अलावा तीन कैफेटेरिया और 60 लोगों की क्षमता वाला डाइनिंग हाल होगा। पुलिसकर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिम और योगा हाल की भी व्यवस्था रहेगी। किचन समेत अन्य आवश्यक सुविधाएं भी भवन का हिस्सा होंगी।

बेसमेंट में 40 वाहनों की पार्किंग, अधिकारियों के लिए अलग चैंबर

भवन के बेसमेंट में करीब 40 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग बनाई जाएगी। पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों के लिए अलग-अलग चैंबर की व्यवस्था भी होगी।

भवन परिसर में झंडोत्तोलन स्थल और टेरेस एरिया का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही परिसर को बेहतर स्वरूप देने के लिए बगीचा भी विकसित किया जाएगा। इससे गेस्ट हाउस में ठहरने के साथ बैठक और संगठनात्मक गतिविधियों की सुविधा भी मिल सकेगी।

17.53 करोड़ की योजना, अब गृह विभाग की स्वीकृति का इंतजार

पुलिस गेस्ट हाउस की योजना पर करीब 17 करोड़ 53 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की ओर से इसका नक्शा तैयार कर लिया गया है।

केंद्रीय प्रशासी समिति से योजना को मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है। आगे की स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

पुलिस एसोसिएशन ने योजना की प्रगति पर संतोष जताते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया है।