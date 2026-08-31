'पढ़ाई में फ्यूचर नहीं, दारू में है', जहरीली शराब से 4 मौतों के बाद पटना पहुंचे मंत्री से बोली जनता

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में आने वाले बेढ़ना गांव में जहरीली शराब पीने के बाद 4 दोस्तों की मौत हो गई। इस मामले के बाद बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा परिजनों से मिलने पहुंचे।

उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान मृतक के पिता ने कहा, “हम लोग रोज ऐसे ही मरते रहेंगे दादा। ई कौन बिहार बनवा दिए हैं, कैसा बना दिए हैं? हमलोग... खत्म हो गए, एकदम खत्म हो गए।”

स्वजनों की शिकायत थी कि अभी तक FSL रिपोर्ट नहीं आई, कोई जांच नहीं करवा रहा है। इस बीच एक व्यक्ति ने कहा कि पढ़ाई में फ्यूचर नहीं है, दारू में फ्यूचर है। उसने पूछा कि हम लोग क्या दारू ही बेचें?

विजय सिन्हा ने कहा कि मौत के कारण का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद होगा और तभी आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। यदि जहरीली शराब के सेवन की पुष्टि होती है, तो उसके आधार पर दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पूरे मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच के लिए एसडीएम, बाढ़ को निर्देशित किया गया है।