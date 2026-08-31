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'पढ़ाई में फ्यूचर नहीं, दारू में है', जहरीली शराब से 4 मौतों के बाद पटना पहुंचे मंत्री से बोली जनता

By Digital Desk Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Mon, 31 Aug 2026 01:22 PM (IST)

पटना के बेढ़ना गांव में जहरीली शराब पीने से चार दोस्तों की मौत के बाद बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की।

HighLights

  1. पटना के बेढ़ना गांव में जहरीली शराब से चार मौतें।

  2. मंत्री विजय सिन्हा ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जांच का आश्वासन दिया।

  3. परिजनों ने FSL रिपोर्ट में देरी और भविष्य पर चिंता जताई।

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में आने वाले बेढ़ना गांव में जहरीली शराब पीने के बाद 4 दोस्तों की मौत हो गई। इस मामले के बाद बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा परिजनों से मिलने पहुंचे।

उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान मृतक के पिता ने कहा, “हम लोग रोज ऐसे ही मरते रहेंगे दादा। ई कौन बिहार बनवा दिए हैं, कैसा बना दिए हैं? हमलोग... खत्म हो गए, एकदम खत्म हो गए।”

स्वजनों की शिकायत थी कि अभी तक FSL रिपोर्ट नहीं आई, कोई जांच नहीं करवा रहा है। इस बीच एक व्यक्ति ने कहा कि पढ़ाई में फ्यूचर नहीं है, दारू में फ्यूचर है। उसने पूछा कि हम लोग क्या दारू ही बेचें?

विजय सिन्हा ने कहा कि मौत के कारण का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद होगा और तभी आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। यदि जहरीली शराब के सेवन की पुष्टि होती है, तो उसके आधार पर दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पूरे मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच के लिए एसडीएम, बाढ़ को निर्देशित किया गया है।

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, “लोग कह रहे हैं कि शराब जैसा कोई पदार्थ मिला था। पोस्टमॉर्टम से ही सही जानकारी सामने आएगी। जांच और पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।”

उन्होंने कहा कि शराब के अवैध कारोबार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच में यदि कोई व्यक्ति अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कानून के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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