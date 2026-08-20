चाबी हाथ में आते ही छलक उठीं आंखें, पक्का घर पाकर बोलीं महिलाएं- वर्षों का सपना आज सम्राट भैया ने पूरा कर दिया

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना के बापू सभागार में पक्के घर की चाबी और स्वीकृति पत्र पाकर कई लाभार्थियों की खुशी आंखों से छलक पड़ी। दानापुर की सुषमा देवी ने भावुक होकर कहा कि उनके परिवार का वर्षों पुराना अपना घर होने का सपना अब पूरा हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सरकार के प्रति आभार जताया।

कच्ची छत से टपकता था पानी, अब बारिश में नहीं होगी परेशानी माधवपुर की शोभा शर्मा ने बताया कि कच्चे मकान की छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता था। बरसात में पूरे परिवार को काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी।