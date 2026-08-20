चाबी हाथ में आते ही छलक उठीं आंखें, पक्का घर पाकर बोलीं महिलाएं- वर्षों का सपना आज सम्राट भैया ने पूरा कर दिया
पटना के बापू सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2.35 लाख लाभार्थियों को पक्के घरों की चाबियां और स्वीकृति पत्र मिले। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका वर्षों पुराना अपना घर होने का सपना पूरा हो गया है।
HighLights
पटना में 2.35 लाख पक्के घरों की चाबियां वितरित।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से वर्षों का सपना हुआ पूरा।
बिहार सरकार देती है आवास योजना में 40% राशि।
डिजिटल डेस्क, पटना। पटना के बापू सभागार में पक्के घर की चाबी और स्वीकृति पत्र पाकर कई लाभार्थियों की खुशी आंखों से छलक पड़ी। दानापुर की सुषमा देवी ने भावुक होकर कहा कि उनके परिवार का वर्षों पुराना अपना घर होने का सपना अब पूरा हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सरकार के प्रति आभार जताया।
कच्ची छत से टपकता था पानी, अब बारिश में नहीं होगी परेशानी
माधवपुर की शोभा शर्मा ने बताया कि कच्चे मकान की छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता था। बरसात में पूरे परिवार को काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी।
अब पक्के घर की चाबी मिलने के बाद परिवार को इस परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।
‘सम्राट भैया ने सिर पर छत देकर दिया आशीर्वाद’
एक अन्य लाभार्थी शोभा देवी ने कहा कि पक्का मकान मिलना उनके परिवार के अधूरे सपने के पूरा होने जैसा है।
उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि परिवार को सिर पर छत मिलना सरकार की ओर से बड़े तोहफे जैसा है। लंबे समय से अपने घर का इंतजार कर रहे परिवारों के लिए यह दिन खास रहा।
2.35 लाख घर पूरे, लाभार्थियों को मिली चाबी और स्वीकृति पत्र
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूर्ण किए गए 2 लाख 35 हजार आवासों के गृह प्रवेश का आयोजन किया गया।
लाभार्थियों को नए घर की चाबी दी गई और नए चयनित लाभार्थियों के बीच स्वीकृति पत्र वितरित किए गए।
19 लाख परिवारों को भी मिली योजना की राह
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2018 के सर्वे में 19 लाख परिवार पक्के मकान से वंचित पाए गए थे। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इन परिवारों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ देने की दिशा में काम किया गया। योजना के तहत बनने वाले पक्के मकान में बिहार सरकार 40 प्रतिशत राशि देती है।
2014 से 2026 तक 50 लाख पक्के मकानों का आवंटन
मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 1986 से 2014 के बीच बिहार में गरीब परिवारों के लिए करीब 30 लाख पक्के मकान बनाए गए थे।
वहीं 2014 से 2026 के बीच बिहार के गरीब परिवारों के लिए 50 लाख पक्के मकानों का अलॉटमेंट किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य जरूरतमंद परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ बेहतर जीवन उपलब्ध कराना है।
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