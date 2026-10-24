जागरण संवाददाता, पटना। नेहरू पथ स्‍थ‍ित जदयू विधान पार्षद नीरज कुमार के आवास के बाहर शुक्रवार की रात एक संदिग्ध बैग मिला।

बैग में लाइसेंसी पिस्टल, 35 कारतूस, चेकबुक, जरूरी कागजात और अन्य सामान रखे थे। एमएलसी आवास के कर्मियों ने बैग देखकर शास्त्री नगर थाने को सूचना दी।

जांच में पता चला कि बैग महुआ निवासी कारोबारी डाॅ. शमीम अंसारी का है। एक शातिर ने झांसा देकर उनका बैग चोरी कर ल‍िया था।

डाॅक्टर ने एयरपोर्ट थाना में दर्ज कराई थी प्राथमिकी

डाॅ. शमीम अंसारी शुक्रवार को काम के सिलसिले में पटना आए थे। वह पारस अस्पताल के सामने अपनी गाड़ी में बैठे थे। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति उनके पास पहुंचा और गाड़ी से मोबिल गिरने की बात कही।