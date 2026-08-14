पटना में PhD स्कॉलर्स के अनशन का 11वां दिन: 2 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, पटना। ऑल पीएचडी होल्डर एंड रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ बिहार का गर्दनीबाग में 11वें दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। शुक्रवार को अनशन पर बैठे दो अभ्यर्थी विकू सिंह प्रधान और अभिषेक मेहता की हालत बिगड़ गई।

विकू सिंह प्रधान की अधिक हालत अधिक बिगड़ने से उनके स्वजन आरा लेकर चले गए, जहां उनका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं, अभिषेक मेहता का उपचार गर्दनीबाग के अस्पताल में चल रहा है। अभ्यर्थी कुमुद पटेल अभी अनशन पर डटे हैं।