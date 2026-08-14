पटना में PhD स्कॉलर्स के अनशन का 11वां दिन: 2 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
पटना के गर्दनीबाग में पीएचडी धारकों का आमरण अनशन 11वें दिन भी जारी रहा, जिसमें दो अभ्यर्थियों, विकू सिंह प्रधान और अभिषेक मेहता की तबीयत बिगड़ने पर उन ...और पढ़ें
HighLights
पीएचडी धारकों का गर्दनीबाग में 11वें दिन भी अनशन जारी।
दो अनशनकारी, विकू सिंह प्रधान और अभिषेक मेहता, अस्पताल में भर्ती।
प्रशासन से वार्ता न होने पर अनशनकारियों में नाराजगी।
जागरण संवाददाता, पटना। ऑल पीएचडी होल्डर एंड रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ बिहार का गर्दनीबाग में 11वें दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। शुक्रवार को अनशन पर बैठे दो अभ्यर्थी विकू सिंह प्रधान और अभिषेक मेहता की हालत बिगड़ गई।
विकू सिंह प्रधान की अधिक हालत अधिक बिगड़ने से उनके स्वजन आरा लेकर चले गए, जहां उनका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं, अभिषेक मेहता का उपचार गर्दनीबाग के अस्पताल में चल रहा है। अभ्यर्थी कुमुद पटेल अभी अनशन पर डटे हैं।
धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई अधिकारी देखने तक नहीं आया है और न ही वार्ता को लेकर कोई पहल की गई है।
धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने सभी पीएचडी धारकों, शोधार्थियों, एनईटी -जेआरएफ अभ्यर्थियों एवं उच्च शिक्षा से जुड़े साथियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचकर आमरण अनशन का समर्थन करें।
अनशनकारियों की प्रमुख मांगें-
- यूजीसी रेगुलशन के प्रविधानों को प्रभावी रूप से लागू करना
- नियुक्ति प्रक्रिया में एनईटी, जेआरएफ, पीएचडी और एमफिल अभ्यर्थियों को उचित वेटेज देना
- अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित करना
- गेस्ट फैकल्टी की सेवाओं का 65 वर्ष की आयु तक सामंजन करना
- रिक्त पदों पर शीघ्र एवं नियमित नियुक्ति करना
- डोमिसाइल नीति लागू करना
- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को पूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना