पटना पेंट गोदाम में भीषण आग, आसमान छूती लपटों ने मचाई तबाही; 40 लाख का सामान राख

संवाद सूत्र, फुलवारी शरीफ(पटना)। गोपालपुर थाना क्षेत्र के बेरिया करणपुरा गांव में मंगलवार की सुबह पेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गोदाम से उठती ऊंची लपटें और धुएं का गुबार काफी दूर से दिखाई देने लगा।

ज्वलनशील सामान ने आग को बनाया और भी विकराल गोदाम में पेंट और अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी थी, जिसके कारण आग तेजी से फैलती चली गई। कुछ ही देर में पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। आग की तपिश और धुएं से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।

हजारों ग्रामीण जुटे, अपने स्तर पर बुझाने की कोशिश आग की भयावह स्थिति देखकर करणपुरा गांव में अफरातफरी मच गई। हजारों ग्रामीण घटनास्थल के आसपास जमा हो गए और अपने स्तर से आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। ग्रामीणों ने तत्काल गोपालपुर थाना पुलिस को घटना की सूचना दी।

एक दर्जन से ज्यादा दमकल गाड़ियां पहुंचीं आग की विकरालता को देखते हुए पुलिस ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। कुछ ही देर में एक दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने चारों तरफ से पानी की बौछार कर आग बुझाने का अभियान शुरू किया।

तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू दमकल कर्मियों ने करीब तीन घंटे तक लगातार अभियान चलाया। इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के इलाके में लोगों की आवाजाही रोक दी गई थी।

आग बुझी तो सामने आया तबाही का मंजर आग बुझने के बाद गोदाम का पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। पेंट और अन्य सामग्री के नष्ट होने से प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करीब 40 लाख रुपये की संपत्ति के नुकसान की बात सामने आई है।