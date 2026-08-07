पटना में NH-30 पर हादसे के बाद हिंसा: युवक की मौत से भड़की भीड़ ने बस, पुलिस की 2 गाड़ियों समेत कई वाहनों को फूंका

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। अगमकुआं थाना अंतर्गत बड़ी पहाड़ी के समीप राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 30 पर शुक्रवार की सुबह एक तेज रफ्तार यात्री बस ने एक युवक को कुचल दिया।

मृतक की पहचान स्थानीय 26 वर्षीय मनीष कुमार के रूप में हुई। घटना से आक्रोशित लोगों ने बस में आग लगा दी। यात्री जान बचाकर भाग निकले। पुलिस की दो गाड़ियों समेत अन्य गाड़ियों में भी आग लगा दी।

लोगों ने एनएच से गुजर रहे कई अन्य वाहनों में तोड़फोड़ की। सूचना पाकर पहुंची कई थानों की पुलिस भी भीड़ के आगे कुछ नहीं कर सकी। भीड़ ने पुलिस को भी खदेड़ दिया। हालांकि बाद में 5 थानों की पुलिस पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा।

मीडियाकर्मी के साथ मारपीट की गई। उसकी गाड़ी में भी आग लगा दी गई। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे दमकल और फायर कर्मियों को भी जान बचाकर भागना पड़ा। घटनास्थल पर मौत के बाद भड़का आक्रोश लोगों ने शव रखकर सड़क जाम कर दिया। इसके कारण एनएच पर जाम लग गया। वाहनों की कतार लग गई। कड़ी धूप के बीच यात्री गाड़ियों में फंसे रहे। बताया जाता है कि तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से मौके पर ही मनीष की मौत हो गई। हादसे के बाद बस का चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। उसमें सवार यात्री आनन-फानन में बस से उतरे।