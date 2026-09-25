Patna News: अब सड़क खराब होने के बाद नहीं, पहले होगी मरम्मत; 238 करोड़ से सात साल तक बनेगी 90 सड़कें

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी की सड़कों पर गड्ढा बनने के बाद मरम्मत का इंतजार करने वाली व्यवस्था अब बदलने की तैयारी है। नूतन राजधानी रोड डिवीजन की 90 प्रमुख सड़कों की अगले सात वर्षों तक लगातार देखरेख की जाएगी। करीब 133.39 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के रखरखाव पर 238.47 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए निविदा जारी कर दी है। चयनित एजेंसी को 84 महीने तक सड़कों की जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी सड़क खराब होने के बाद शिकायत और बड़ी मरम्मत का इंतजार करने के बजाय छोटी खराबी को शुरुआती स्तर पर ही दूर करने की व्यवस्था होगी।

अब सड़क खराब होने के बाद नहीं, पहले होगी मरम्मत नई व्यवस्था में सड़क की छोटी खराबी सामने आते ही उसे दूर करना एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। नियमित मरम्मत के साथ रोड मार्किंग, सफेद पट्टी, जरूरत के अनुसार सड़क का मजबूतीकरण और छोटे सुधार कार्य भी कराए जाएंगे।

वर्षा के दौरान सड़क किनारे टूटने, जल निकासी की समस्या और छोटी पुलिया या कल्वर्ट में खराबी आने पर भी आवश्यक मरम्मत कराई जाएगी। इसका उद्देश्य सड़क को पूरी तरह खराब होने से पहले ही संभालना है। अशोक राजपथ से कंकड़बाग तक बड़ी सड़कें सूची में रखरखाव वाली सूची में राजधानी के कई महत्वपूर्ण मार्ग शामिल हैं। अशोक राजपथ, बेली रोड से जुड़े मार्ग, बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड, किदवईपुरी रोड, फ्रेजर रोड, डाकबंगला रोड और गांधी मैदान के आसपास की सड़कें इसका हिस्सा हैं।

कंकड़बाग, मिथापुर, राजेंद्र नगर, बहादुरपुर और भूतनाथ रोड की कई सड़कें भी योजना में शामिल हैं। कंकड़बाग मेन रोड, रोड नंबर-1 से 4, सेक्टर रोड, पोस्टल पार्क रोड, चिरैयाटांड़ सर्विस लेन और गायत्री मंदिर रोड का भी रखरखाव होगा। बारिश में गड्ढों से मिलेगी राहत की उम्मीद वर्षा के बाद राजधानी की कई सड़कों पर गड्ढे और सड़क किनारे टूटने की समस्या बढ़ जाती है। पानी जमा होने से सड़क की सतह भी तेजी से खराब होती है। सात साल के नियमित रखरखाव से शुरुआती स्तर पर ही इन समस्याओं को दूर करने की योजना है।

टेंडर में शामिल एजेंसियों को बोली लगाने से पहले संबंधित सड़कों का निरीक्षण भी करना होगा। सड़क की मौजूदा स्थिति का आकलन करने के बाद ही एजेंसी को बोली लगानी होगी। बाद में पुरानी खराबियों के नाम पर अतिरिक्त दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सिर्फ गड्ढे नहीं, रोड मार्किंग से ड्रेनेज तक होगा काम रखरखाव के दायरे में सड़क की शुरुआती खराबी दूर करना, सामान्य मरम्मत, रोड मार्किंग और सफेद पट्टी दोबारा करना शामिल है। जरूरत पड़ने पर सड़क का मजबूतीकरण भी कराया जाएगा।

इसके अलावा सड़क किनारे की देखभाल, क्रास ड्रेनेज की मरम्मत, छोटी पुलिया और कल्वर्ट की मरम्मत तथा अन्य छोटे सुधार कार्य भी एजेंसी करेगी। आपातकालीन और आकस्मिक काम भी इसी व्यवस्था के तहत कराए जाएंगे। मिठापुर से बोरिंग रोड तक, ये प्रमुख सड़कें भी शामिल योजना में 12.240 किलोमीटर लंबी एनएच-30 से एनएच-83 तक की सड़क प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा 8.730 किलोमीटर का विवेकानंद मार्ग, 7.348 किलोमीटर का ज्ञान गंगा-कांग्रेस मैदान लिंक रोड और 5.600 किलोमीटर की एनएच-30 सर्विस लेन से इंद्रपुरी सिपारा सड़क भी सूची में है।

कंकड़बाग रोड नंबर-4 की 4.700 किलोमीटर सड़क, रामकृष्ण नगर-जगनपुरा मार्ग की 4.110 किलोमीटर सड़क और किदवईपुरी से बोरिंग कैनाल रोड की 4.107 किलोमीटर सड़क का भी रखरखाव होगा। अशोक राजपथ, बुद्ध मार्ग और गांधी मैदान भी दायरे में राजधानी की व्यस्त सड़कों में शामिल अशोक राजपथ, बारी पथ, बुद्ध मार्ग, किदवईपुरी रोड और गांधी मैदान के चारों ओर की सड़कें भी इस योजना का हिस्सा हैं। पोस्टल पार्क रोड, बहादुरपुर आरओबी सर्विस लेन, राजेंद्र पथ और भूतनाथ रोड को भी सूची में रखा गया है।

इसके साथ ही बाजार समिति, कुम्हरार, चिरैयाटांड़, फ्रेजर रोड, नाला रोड, स्टेशन रोड, बैंक रोड, एग्जीबिशन रोड और कई लिंक रोड का भी नियमित रखरखाव किया जाएगा। 84 महीने की जिम्मेदारी, तभी बदलेगी सड़क रखरखाव की तस्वीर पूरी योजना की खास बात यह है कि चयनित एजेंसी को एक-दो साल नहीं, बल्कि 84 महीने यानी सात साल तक सड़कों की जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे हर साल अलग-अलग मरम्मत के बजाय लंबे समय तक सड़क की स्थिति बनाए रखने पर जोर रहेगा।

अब देखना यह होगा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह व्यवस्था जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती है। अगर शुरुआती खराबियों पर समय रहते काम हुआ तो बारिश के बाद गड्ढों से जूझने वाले राजधानीवासियों को काफी राहत मिल सकती है।