Patna News: अब सड़क खराब होने के बाद नहीं, पहले होगी मरम्मत; 238 करोड़ से सात साल तक बनेगी 90 सड़कें
पटना में अब सड़कों की मरम्मत गड्ढे होने के बाद नहीं, बल्कि पहले ही की जाएगी। पथ निर्माण विभाग ने ...और पढ़ें
HighLights
पटना की 90 प्रमुख सड़कों का सात साल तक रखरखाव।
238.47 करोड़ रुपये होंगे खर्च, निविदा जारी की गई।
गड्ढे बनने से पहले ही सड़कों की मरम्मत की जाएगी।
जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी की सड़कों पर गड्ढा बनने के बाद मरम्मत का इंतजार करने वाली व्यवस्था अब बदलने की तैयारी है। नूतन राजधानी रोड डिवीजन की 90 प्रमुख सड़कों की अगले सात वर्षों तक लगातार देखरेख की जाएगी। करीब 133.39 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के रखरखाव पर 238.47 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए निविदा जारी कर दी है। चयनित एजेंसी को 84 महीने तक सड़कों की जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी सड़क खराब होने के बाद शिकायत और बड़ी मरम्मत का इंतजार करने के बजाय छोटी खराबी को शुरुआती स्तर पर ही दूर करने की व्यवस्था होगी।
अब सड़क खराब होने के बाद नहीं, पहले होगी मरम्मत
नई व्यवस्था में सड़क की छोटी खराबी सामने आते ही उसे दूर करना एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। नियमित मरम्मत के साथ रोड मार्किंग, सफेद पट्टी, जरूरत के अनुसार सड़क का मजबूतीकरण और छोटे सुधार कार्य भी कराए जाएंगे।
वर्षा के दौरान सड़क किनारे टूटने, जल निकासी की समस्या और छोटी पुलिया या कल्वर्ट में खराबी आने पर भी आवश्यक मरम्मत कराई जाएगी। इसका उद्देश्य सड़क को पूरी तरह खराब होने से पहले ही संभालना है।
अशोक राजपथ से कंकड़बाग तक बड़ी सड़कें सूची में
रखरखाव वाली सूची में राजधानी के कई महत्वपूर्ण मार्ग शामिल हैं। अशोक राजपथ, बेली रोड से जुड़े मार्ग, बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड, किदवईपुरी रोड, फ्रेजर रोड, डाकबंगला रोड और गांधी मैदान के आसपास की सड़कें इसका हिस्सा हैं।
कंकड़बाग, मिथापुर, राजेंद्र नगर, बहादुरपुर और भूतनाथ रोड की कई सड़कें भी योजना में शामिल हैं। कंकड़बाग मेन रोड, रोड नंबर-1 से 4, सेक्टर रोड, पोस्टल पार्क रोड, चिरैयाटांड़ सर्विस लेन और गायत्री मंदिर रोड का भी रखरखाव होगा।
बारिश में गड्ढों से मिलेगी राहत की उम्मीद
वर्षा के बाद राजधानी की कई सड़कों पर गड्ढे और सड़क किनारे टूटने की समस्या बढ़ जाती है। पानी जमा होने से सड़क की सतह भी तेजी से खराब होती है। सात साल के नियमित रखरखाव से शुरुआती स्तर पर ही इन समस्याओं को दूर करने की योजना है।
टेंडर में शामिल एजेंसियों को बोली लगाने से पहले संबंधित सड़कों का निरीक्षण भी करना होगा। सड़क की मौजूदा स्थिति का आकलन करने के बाद ही एजेंसी को बोली लगानी होगी। बाद में पुरानी खराबियों के नाम पर अतिरिक्त दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सिर्फ गड्ढे नहीं, रोड मार्किंग से ड्रेनेज तक होगा काम
रखरखाव के दायरे में सड़क की शुरुआती खराबी दूर करना, सामान्य मरम्मत, रोड मार्किंग और सफेद पट्टी दोबारा करना शामिल है। जरूरत पड़ने पर सड़क का मजबूतीकरण भी कराया जाएगा।
इसके अलावा सड़क किनारे की देखभाल, क्रास ड्रेनेज की मरम्मत, छोटी पुलिया और कल्वर्ट की मरम्मत तथा अन्य छोटे सुधार कार्य भी एजेंसी करेगी। आपातकालीन और आकस्मिक काम भी इसी व्यवस्था के तहत कराए जाएंगे।
मिठापुर से बोरिंग रोड तक, ये प्रमुख सड़कें भी शामिल
योजना में 12.240 किलोमीटर लंबी एनएच-30 से एनएच-83 तक की सड़क प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा 8.730 किलोमीटर का विवेकानंद मार्ग, 7.348 किलोमीटर का ज्ञान गंगा-कांग्रेस मैदान लिंक रोड और 5.600 किलोमीटर की एनएच-30 सर्विस लेन से इंद्रपुरी सिपारा सड़क भी सूची में है।
कंकड़बाग रोड नंबर-4 की 4.700 किलोमीटर सड़क, रामकृष्ण नगर-जगनपुरा मार्ग की 4.110 किलोमीटर सड़क और किदवईपुरी से बोरिंग कैनाल रोड की 4.107 किलोमीटर सड़क का भी रखरखाव होगा।
अशोक राजपथ, बुद्ध मार्ग और गांधी मैदान भी दायरे में
राजधानी की व्यस्त सड़कों में शामिल अशोक राजपथ, बारी पथ, बुद्ध मार्ग, किदवईपुरी रोड और गांधी मैदान के चारों ओर की सड़कें भी इस योजना का हिस्सा हैं। पोस्टल पार्क रोड, बहादुरपुर आरओबी सर्विस लेन, राजेंद्र पथ और भूतनाथ रोड को भी सूची में रखा गया है।
इसके साथ ही बाजार समिति, कुम्हरार, चिरैयाटांड़, फ्रेजर रोड, नाला रोड, स्टेशन रोड, बैंक रोड, एग्जीबिशन रोड और कई लिंक रोड का भी नियमित रखरखाव किया जाएगा।
84 महीने की जिम्मेदारी, तभी बदलेगी सड़क रखरखाव की तस्वीर
पूरी योजना की खास बात यह है कि चयनित एजेंसी को एक-दो साल नहीं, बल्कि 84 महीने यानी सात साल तक सड़कों की जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे हर साल अलग-अलग मरम्मत के बजाय लंबे समय तक सड़क की स्थिति बनाए रखने पर जोर रहेगा।
अब देखना यह होगा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह व्यवस्था जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती है। अगर शुरुआती खराबियों पर समय रहते काम हुआ तो बारिश के बाद गड्ढों से जूझने वाले राजधानीवासियों को काफी राहत मिल सकती है।
लंबाई के हिसाब से प्रमुख सड़कें
|क्रम
|लंबाई
|सड़क/मार्ग
|1
|12.240 किमी
|एनएच-30 (मिठापुर बस स्टैंड चौराहा) से एनएच-83 (सिपारा मटखन)
|2
|8.730 किमी
|विवेकानंद मार्ग, बोरिंग रोड से पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड
|3
|7.348 किमी
|ज्ञान गंगा से कांग्रेस मैदान और लिंक रोड
|4
|5.600 किमी
|एनएच-30 की सर्विस लेन से इंद्रपुरी सिपारा
|5
|4.700 किमी
|कंकड़बाग रोड नंबर-4
|6
|4.110 किमी
|एनएच (सोरंगपुर) से रामकृष्ण नगर मुख्य सड़क, शिवाजी चौक होते हुए जगनपुरा
|7
|4.107 किमी
|किदवईपुरी पथ से बोरिंग कैनाल रोड
|8
|3.200 किमी
|अशोक राजपथ
|9
|2.605 किमी
|बारी पथ
|10
|2.450 किमी
|कंकड़बाग मेन रोड, बहादुरपुर आरओबी से गांधी सेतु
|11
|2.400 किमी
|बुद्ध मार्ग (पीजी रोड)
|12
|2.274 किमी
|किदवईपुरी रोड
|13
|2.105 किमी
|चिरैयाटांड़ सर्विस लेन नार्थ एवं साउथ
|14
|2.050 किमी
|गांधी मैदान के चारों ओर की सड़क
|15
|2.050 किमी
|पोस्टल पार्क रोड
|16
|2.000 किमी
|बोरिंग कैनाल रोड
|17
|1.970 किमी
|बहादुरपुर आरओबी सर्विस लेन
|18
|1.930 किमी
|कंकड़बाग रोड नंबर-2
|19
|1.868 किमी
|बाजार समिति क्रॉसिंग से कुम्हरार गुमटी
|20
|1.800 किमी
|राजेंद्र पथ
|21
|1.786 किमी
|भूतनाथ रोड
|22
|1.730 किमी
|कंकड़बाग मेन रोड से कुम्हरार होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर रोड
|23
|1.700 किमी
|मिठापुर बस स्टैंड गेट नंबर-02 से एनएच-30 वाया विग्रहपुर-संजय नगर
|24
|1.696 किमी
|कंकड़बाग रोड नंबर-3
|25
|1.610 किमी
|खैतान मार्केट से अशोक राजपथ वाया हनुमान संस्कार मंदिर
|26
|1.600 किमी
|सिविल कोर्ट लिंक रोड
|27
|1.560 किमी
|फ्रेजर रोड (मजारुल हक पथ)
|28
|1.530 किमी
|काली मंदिर रोड, हनुमान नगर एसबीआई से एनएच-30
|29
|1.429 किमी
|नाला रोड (आरके एवेन्यू रोड)
|30
|1.400 किमी
|कंकड़बाग मेन रोड, चिरैयाटांड़ से राजेंद्र नगर स्टेशन
|31
|1.340 किमी
|कंकड़बाग रोड नंबर-04 से एनएच-30 वाया आरएमएस कॉलोनी
|32
|1.290 किमी
|कंकड़बाग सेक्टर रोड
|33
|1.220 किमी
|भूतनाथ लिंक पथ से एनएच-30 वाया भागवत नगर
|34
|1.200 किमी
|आर्य कुमार रोड
|35
|1.200 किमी
|कंकड़बाग रोड नंबर-1
|36
|1.180 किमी
|पृथ्वीराज पथ
|37
|1.140 किमी
|जयप्रकाश लिंक रोड व अन्य लिंक मार्ग
|38
|1.115 किमी
|गोलकपुर लिंक रोड
|39
|1.115 किमी
|रामलखन पथ
|40
|1.100 किमी
|एग्जीबिशन रोड (ब्रजकिशोर रोड)
|41
|1.040 किमी
|छज्जूबाग लिंक रोड
|42
|0.935 किमी
|कंकड़बाग लोहिया नगर पोस्ट ऑफिस रोड
|43
|0.910 किमी
|कंकड़बाग मेन रोड से भागवत मिलन मंदिर चौराहा
|44
|0.875 किमी
|मिठापुर बस स्टैंड रोड
|45
|0.850 किमी
|गोसाई टोला मोड़ से अल्पना मार्केट रोड
|46
|0.840 किमी
|भूतनाथ लिंक रोड
|47
|0.838 किमी
|ओल्ड बाइपास से भागवत मिलन मंदिर रोड
|48
|0.820 किमी
|स्टेशन रोड
|49
|0.804 किमी
|बैंक रोड
|50
|0.804 किमी
|बाजार समिति रोड
|51
|0.760 किमी
|टीएन बनर्जी रोड
|52
|0.750 किमी
|गंगा देवी महिला कॉलेज रोड
|53
|0.714 किमी
|कांटी फैक्ट्री रोड से भूतनाथ रोड
|54
|0.700 किमी
|गायत्री मंदिर रोड
|55
|0.677 किमी
|राजेंद्र नगर सर्विस रोड साउथ
|56
|0.682 किमी
|चाणक्य नगर रोड
|57
|0.665 किमी
|कंकड़बाग रोड नंबर-02 से रोड नंबर-04
|58
|0.662 किमी
|सलीमपुर अहरा रोड
|59
|0.660 किमी
|जलेश्वर मंदिर मार्ग
|60
|0.652 किमी
|राजेंद्र नगर सर्विस रोड नॉर्थ
|61
|0.651 किमी
|विद्यापति मार्ग
|62
|0.630 किमी
|सिन्हा लाइब्रेरी रोड
|63
|0.626 किमी
|प्रेमचंद गोलंबर से मैकडॉवेल गोलंबर
|64
|0.620 किमी
|वीरचंद पटेल पथ
|65
|0.604 किमी
|एनएच-30 से भूतनाथ लिंक रोड
|66
|0.600 किमी
|बोरिंग रोड से बोरिंग कैनाल रोड वाया कविरामन पथ
|67
|0.590 किमी
|बारी पथ से अशोक राजपथ वाया खैतान मार्केट
|68
|0.590 किमी
|बाजार समिति गेट से सैदपुर नहर रोड
|69
|0.567 किमी
|पाटलिपुत्र पथ
|70
|0.550 किमी
|आईजी-पीजी लिंक रोड ए, बी, सी, डी
|71
|0.537 किमी
|अमरनाथ पथ (अदालतगंज रोड)
|72
|0.502 किमी
|सैदपुर रोड
|73
|0.490 किमी
|बंदर बगीचा रोड
|74
|0.490 किमी
|दारोगा राय पथ
|75
|0.470 किमी
|जमाल रोड
|76
|0.460 किमी
|पंच शिव मंदिर से पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
|77
|0.451 किमी
|ईस्टर्न बोरिंग कैनाल रोड से किदवईपुरी लिंक रोड
|78
|0.430 किमी
|न्यू डाकबंगला रोड
|79
|0.400 किमी
|छज्जूबाग रोड
|80
|0.390 किमी
|कृष्णा नगर से नागमंदिर, मंडिरी मोहल्ला
|81
|0.375 किमी
|डाकबंगला रोड
|82
|0.350 किमी
|रमना रोड
|83
|0.340 किमी
|एसपी वर्मा रोड
|84
|0.300 किमी
|सिन्हा लाइब्रेरी रोड से फ्रेजर रोड
|85
|0.250 किमी
|जीपीओ से हिंदुस्तान प्रेस
|86
|0.250 किमी
|ठाकुरबाड़ी रोड
|87
|0.230 किमी
|भट्टाचार्य रोड
|88
|0.230 किमी
|जस्टिस नारायण रोड
|89
|0.165 किमी
|नार्थ सर्विस लेन, बेली रोड