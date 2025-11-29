Good News: पटना नगर निगम ने 50 प्रतिशत तक बढ़ाई दैनिक मजदूरी, नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू 

जागरण संवाददाता, पटना। नगर निगम की ओर से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, विशेष रूप से आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत श्रमिकों के हित में बिहार सरकार द्वारा एक अप्रैल 2025 से लागू की नई न्यूनतम मजदूरी दरों (Daily wages Rate in Bihar) को पूर्ण रूप से प्रभावी कर दिया गया है। इससे 4,887 मानव बल को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और उन्हें सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करना है। यह जानकारी शनिवार को मौर्यलोक के मौर्य मंडपम में पटना नगर निगम अंतर्गत आउटसोर्सिंग एजेंसियों के साथ आयोजित समन्वय बैठक में दी गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर सीता साहू ने की। उप महापौर रेशमी कुमारी, नगर आयुक्त यशपाल मीणा, उप नगर आयुक्त राजन सिन्हा व प्रद्युमन सिंह के साथ ही सशक्त स्थायी समिति सदस्य, वार्ड पार्षद, निगम के अधिकारी, कर्मी आदि उपस्थित रहे।

श्रेणी पुरानी दर (प्रतिदिन) नई दर (प्रतिदिन) वृद्धि अकुशल 400 रुपये 424 रुपये 24 रुपये (+6%) अर्द्धकुशल 400 रुपये 440 रुपये 40 रुपये (+10%) कुशल 436 रुपये 536 रुपये 100 रुपये (+23%) अतिकुशल 436 रुपये 654 रुपये 218 रुपये (+50%) श्रमिकों को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा दिलाना हमारी प्रतिबद्धता : महापौर महापौर ने कहा कि यह बढ़ोतरी सिर्फ पैसे की बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि हमारे मेहनतकश श्रमिकों को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा दिलाने की हमारी प्रतिबद्धता है। आउटसोर्स एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि नई मजदूरी दरों के अनुसार वेतन भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, श्रमिकों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के त्वरित समाधान के लिए नियमित समीक्षा, निगरानी और संवाद व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, जिससे संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।