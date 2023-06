पटना नगर निगम दे रहा संपत्ति कर में 5 प्रतिशत की छूट, जल्दी करें आज अंतिम तारीख; घर बैठे ऐसे उठा सकते हैं लाभ

Property Tax Relaxation in Patna पटना नगर निगम ने 30 जून तक अपना संपत्ति कर भुगतान करने वाले करदाताओं को पांच प्रतिशत की छूट दी है। शहरवासी के लिए घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भुगतान कर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इधर अंतिम तारीख को देखते हुए करतदाताओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त काउंटर भी बनाए गए हैं।

property tax relaxation in Patna: पटना नगर निगम दे रहा संपत्ति कर में 5 प्रतिशत की छूट

जागरण डिजिटल, पटना। पटना के संपत्ति करदाता जल्दी करें। पटना नगर निगम ने अप्रैल से जून तक संपत्ति कर के भुगतान में पांच प्रतिशत की छूट का ऐलान किया था। 30 जून यानी आज छूट पाने का अंतिम दिन है। पटना नगर निगम ने 30 जून तक अपना संपत्ति कर भुगतान करने वाले करदाताओं को पांच प्रतिशत की छूट दी है। शहरवासी के लिए घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भुगतान कर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसका लाभ लेने के लिए करदाताओं को पटना नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर संपत्ति कर का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, पेटीएम से भी आप कर का भुगतान कर सकते हैं। पेटीएम के QR कोड स्कैन के जरिए कर भुगतान करने की भी सुविधा है। खोले गए अतिरिक्त काउंटर वहीं, आज अंतिम डेट को देखते हुए करदाताओं के लिए एकस्ट्रा काउंटर खोले गए हैं। सभी अंचल कार्यालयों और मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में ये काउंटर बनाए गए हैं, जहां सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है। बता दें कि देर से भुगतान करने पर लेट फी की वसूली का प्रवधान भी है। यहां से करें संपत्ति कर का भुगतान निगम की बेवसाइट पर घर बैठे करदाता संपत्ति कर दे सकते हैं।https://www.pmc.bihar.gov.in/Home.aspx और https://pmcptax.bihar.gov.in/pmc/public पर जाकर अपने सारे डिटेल्स डालकर आप समय रहते पांच प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं।

