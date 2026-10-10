पटना नगर निगम ने किया अलर्ट, साइबर कैफे से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते समय हो सकती है ठगी; ऐसे करें असली की पहचान

जागरण संवाददाता, पटना। साइबर कैफे या किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से संपत्ति कर जमा करा रहे हैं तो सावधान रहें। भुगतान के बाद मिली रसीद की प्रामाणिकता क्यूआर कोड स्कैन कर जरूर जांच लें।

नगर निगम के संज्ञान में संपत्ति कर भुगतान और निर्धारण के नाम पर ठगी करने के साथ फर्जी रसीद जारी करने की शिकायतें आई हैं।

इसे देखते हुए निगम ने संपत्ति धारकों से सतर्क रहने और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही कर जमा करने की अपील की है।

संपत्ति कर के नाम पर ठगी और फर्जी रसीद जारी करने की शिकायतें

निगम ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति कर का भुगतान, निर्धारण, पुनर्निर्धारण और संशोधन जैसी सेवाओं के लिए आधिकारिक टैक्स काउंटर, निगम की ओर से लगाए जाने वाले शिविर या आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करें।

किसी अनधिकृत व्यक्ति को पैसे न दें। भुगतान करने के बाद आधिकारिक रसीद लेना भी जरूरी है। नगर निगम की आधिकारिक रसीद पर क्यूआर कोड अंकित होता है। स्‍कैन करने पर म‍िलेगा पूरा विवरण इसे स्कैन करने पर संपत्ति से जुड़ा विवरण, आर्डर आइडी और निगम के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध रसीद की डिजिटल प्रति का लिंक मिलता है। इससे रसीद की वैधता की जांच की जा सकती है।

किसी तरह का संदेह होने पर निगम के आधिकारिक टैक्स काउंटर या शिविर में जाकर भी इसकी पुष्टि कराई जा सकती है। निगम के अनुसार, संपत्ति कर भुगतान, निर्धारण, पुनर्निर्धारण और संशोधन से जुड़ी सेवाएं नि:शुल्क उपलब्ध हैं। इन सेवाओं के लिए किसी तरह का अतिरिक्त सेवा शुल्क नहीं लिया जाता। संपत्ति धारकों को केवल निर्धारित संपत्ति कर की मूल राशि और नियमानुसार लागू दंड राशि ही देनी होती है। इसलिए कोई अतिरिक्त पैसे मांगे या फर्जी रसीद दे तो सतर्क रहें और उसका सत्यापन जरूर कराएं।