पटना मोकामा में रेल पुल का काम, शनिवार को 51 ट्रेनें रद और 31 का बदला रूट; सफर से पहले चेक करें स्टेटस

जागरण संवाददात, पटना। मोकामा में नए रेल पुल से जुड़े प्री-एनआइ और एनआइ कार्यों के कारण शनिवार को रेल परिचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान 51 ट्रेनें रद रहेंगी, जबकि 31 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। ऐसे में पटना, मोकामा, किउल और आसपास के स्टेशनों से सफर करने वाले यात्रियों को स्टेशन निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांचने की सलाह दी गई है।

पुल के काम से कई रूटों पर असर रेल प्रशासन के अनुसार राजेंद्र सेतु मोकामा, हथीदह अपर जंक्शन, टाल, रामपुर डुमरा और दिनकर ग्राम सिमरिया स्टेशन क्षेत्र में काम चल रहा है। नए रेल पुल को परिचालन से जोड़ने की प्रक्रिया के तहत होने वाले इन कार्यों का असर इस रेलखंड की कई महत्वपूर्ण ट्रेनों पर पड़ेगा। मेल-एक्सप्रेस से मेमू तक प्रभावित रद होने वाली ट्रेनों में हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस, हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, पटना-जयनगर एक्सप्रेस, मालदा-पटना एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा कई मेमू और स्पेशल ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी। यात्रा से पहले जरूर चेक करें ट्रेन रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस जरूर देख लें। ट्रेन रद या मार्ग परिवर्तन की जानकारी के बिना स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था रखने की भी सलाह दी है।

139 हेल्पलाइन से मिलेगी जानकारी यात्री अपनी ट्रेन से जुड़ी नवीनतम जानकारी के लिए रेलवे की 139 हेल्पलाइन, आईआरसीटीसी की वेबसाइट या संबंधित रेलवे स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं। खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को रवाना होने से पहले ट्रेन का अपडेट जांचने की सलाह दी गई है।

इन ट्रेनों के यात्री रखें खास ध्यान प्रभावित ट्रेनों की सूची में पटना गरीब रथ, सहरसा इंटरसिटी, पटना-मालदा एक्सप्रेस, पुरी-पटना एक्सप्रेस, मालदा-नई दिल्ली एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस, हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद किया गया है, जबकि कई का मार्ग बदला गया है।

नए रेल पुल के लिए जरूरी है काम रेलवे के मुताबिक नए पुल से संबंधित कार्य सुरक्षा और भविष्य में बेहतर रेल परिचालन के लिए किए जा रहे हैं। काम पूरा होने के बाद इस रेलखंड पर परिचालन व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।