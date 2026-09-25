पटना मोकामा में रेल पुल का काम, शनिवार को 51 ट्रेनें रद और 31 का बदला रूट; सफर से पहले चेक करें स्टेटस
मोकामा में नए रेल पुल के प्री-एनआइ और एनआइ कार्यों के कारण आज 51 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, ...और पढ़ें
HighLights
मोकामा में नए रेल पुल के काम से परिचालन प्रभावित।
आज 51 ट्रेनें रद्द, 31 का मार्ग परिवर्तित किया गया।
यात्री 139 हेल्पलाइन पर ट्रेन का स्टेटस जांचें।
जागरण संवाददात, पटना। मोकामा में नए रेल पुल से जुड़े प्री-एनआइ और एनआइ कार्यों के कारण शनिवार को रेल परिचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान 51 ट्रेनें रद रहेंगी, जबकि 31 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। ऐसे में पटना, मोकामा, किउल और आसपास के स्टेशनों से सफर करने वाले यात्रियों को स्टेशन निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांचने की सलाह दी गई है।
पुल के काम से कई रूटों पर असर
रेल प्रशासन के अनुसार राजेंद्र सेतु मोकामा, हथीदह अपर जंक्शन, टाल, रामपुर डुमरा और दिनकर ग्राम सिमरिया स्टेशन क्षेत्र में काम चल रहा है।
नए रेल पुल को परिचालन से जोड़ने की प्रक्रिया के तहत होने वाले इन कार्यों का असर इस रेलखंड की कई महत्वपूर्ण ट्रेनों पर पड़ेगा।
मेल-एक्सप्रेस से मेमू तक प्रभावित
रद होने वाली ट्रेनों में हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस, हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, पटना-जयनगर एक्सप्रेस, मालदा-पटना एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा कई मेमू और स्पेशल ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी।
यात्रा से पहले जरूर चेक करें ट्रेन
रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस जरूर देख लें। ट्रेन रद या मार्ग परिवर्तन की जानकारी के बिना स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था रखने की भी सलाह दी है।
139 हेल्पलाइन से मिलेगी जानकारी
यात्री अपनी ट्रेन से जुड़ी नवीनतम जानकारी के लिए रेलवे की 139 हेल्पलाइन, आईआरसीटीसी की वेबसाइट या संबंधित रेलवे स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं। खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को रवाना होने से पहले ट्रेन का अपडेट जांचने की सलाह दी गई है।
इन ट्रेनों के यात्री रखें खास ध्यान
प्रभावित ट्रेनों की सूची में पटना गरीब रथ, सहरसा इंटरसिटी, पटना-मालदा एक्सप्रेस, पुरी-पटना एक्सप्रेस, मालदा-नई दिल्ली एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस, हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद किया गया है, जबकि कई का मार्ग बदला गया है।
नए रेल पुल के लिए जरूरी है काम
रेलवे के मुताबिक नए पुल से संबंधित कार्य सुरक्षा और भविष्य में बेहतर रेल परिचालन के लिए किए जा रहे हैं। काम पूरा होने के बाद इस रेलखंड पर परिचालन व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
फिलहाल यात्रियों के लिए सबसे जरूरी है कि वे अपनी ट्रेन के रद, परिवर्तित मार्ग या समय में बदलाव की जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें।
आज रद रहने वाली ट्रेनें
|क्र.
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|मार्ग
|1
|05059
|कोलकाता-लालकुआं पूजा स्पेशल
|कोलकाता टर्मिनल → लालकुआं जंक्शन
|2
|13029
|हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस
|हावड़ा जंक्शन → मोकामा
|3
|13030
|मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस
|मोकामा → हावड़ा जंक्शन
|4
|13031
|हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस
|हावड़ा जंक्शन → जयनगर
|5
|13032
|जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस
|जयनगर → हावड़ा जंक्शन
|6
|13034
|रक्सौल-हावड़ा एक्सप्रेस
|रक्सौल जंक्शन → हावड़ा जंक्शन
|7
|13127
|पटना गरीब रथ
|कोलकाता टर्मिनल → आरा
|8
|13135
|कोलकाता-जयनगर एक्सप्रेस
|कोलकाता टर्मिनल → जयनगर
|9
|13165
|कोलकाता-सीतामढ़ी एक्सप्रेस
|कोलकाता टर्मिनल → सीतामढ़ी जंक्शन
|10
|13185
|गंगा सागर एक्सप्रेस
|सियालदह → जयनगर
|11
|13186
|गंगा सागर एक्सप्रेस
|जयनगर → सियालदह
|12
|13227
|सहरसा इंटरसिटी
|सहरसा जंक्शन → राजेंद्र नगर टर्मिनल
|13
|13228
|राजेंद्र नगर इंटरसिटी
|राजेंद्र नगर टर्मिनल → सहरसा जंक्शन
|14
|13216
|पटना-मालदा एक्सप्रेस
|पटना जंक्शन → मालदा टाउन
|15
|13429
|मालदा-आनंद विहार एक्सप्रेस
|मालदा टाउन → आनंद विहार टर्मिनल
|16
|13420
|जनसेवा एक्सप्रेस
|मुजफ्फरपुर जंक्शन → भागलपुर
|17
|13424
|अजमेर-भागलपुर हमसफर
|अजमेर जंक्शन → भागलपुर
|18
|13430
|आनंद विहार-मालदा एक्सप्रेस
|आनंद विहार टर्मिनल → मालदा टाउन
|19
|13508
|गोरखपुर-आसनसोल एक्सप्रेस
|गोरखपुर जंक्शन → आसनसोल जंक्शन
|20
|14003
|मालदा-नई दिल्ली एक्सप्रेस
|मालदा टाउन → नई दिल्ली
|21
|15028
|हावड़ा-दरभंगा एक्सप्रेस
|हावड़ा जंक्शन → दरभंगा जंक्शन
|22
|15527
|जयनगर-पटना एक्सप्रेस
|जयनगर → पटना जंक्शन
|23
|15528
|पटना-जयनगर एक्सप्रेस
|पटना जंक्शन → जयनगर
|24
|18604
|पुरी-पटना एक्सप्रेस
|पुरी → पटना जंक्शन
|25
|18630
|गोरखपुर-रांची एक्सप्रेस
|गोरखपुर जंक्शन → रांची
|26
|22844
|पुरी-बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
|बक्सर → बिलासपुर जंक्शन
|27
|63204
|मोकामा-किउल मेमू
|मोकामा → किउल जंक्शन
|28
|63275
|किउल-पटना मेमू फास्ट पैसेंजर
|किउल जंक्शन → पटना जंक्शन
|29
|63276
|पटना-किउल मेमू फास्ट पैसेंजर
|पटना जंक्शन → किउल जंक्शन
|30
|63229
|खुर्दा रोड-पटना स्पेशल
|खुर्दा रोड जंक्शन → पटना जंक्शन
|31
|13427
|मालदा-पटना एक्सप्रेस
|मालदा टाउन → पटना जंक्शन
|32
|13419
|जनसेवा एक्सप्रेस
|भागलपुर → मुजफ्फरपुर जंक्शन
|33
|15016
|पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस
|पाटलिपुत्र → गोरखपुर जंक्शन
|34
|17006
|हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस
|हैदराबाद → रक्सौल जंक्शन
|35
|18106
|जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस
|जयनगर → राउरकेला
|36
|18116
|टाटानगर-जयनगर एक्सप्रेस
|टाटानगर जंक्शन → जयनगर
|37
|18626
|पाटलिपुत्र एक्सप्रेस
|पटना जंक्शन → हटिया
|38
|18622
|पाटलिपुत्र एक्सप्रेस
|हटिया → पटना जंक्शन
|39
|18629
|रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस
|रांची → गोरखपुर जंक्शन
|40
|22168
|वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-कोलकाता सुपरफास्ट एक्सप्रेस
|वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी → कोलकाता टर्मिनल
|41
|22984
|बिलासपुर-बक्सर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
|बिलासपुर → बक्सर
|42
|63229
|आरा-बनारस मेमू
|आरा → बनारस
|43
|63230
|बनारस-आरा मेमू
|बनारस → आरा