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पटना मोकामा में रेल पुल का काम, शनिवार को 51 ट्रेनें रद और 31 का बदला रूट; सफर से पहले चेक करें स्टेटस

By Vidya Sagar Edited By: Radha Krishna
Published: Fri, 25 Sep 2026 09:40 PM (IST)

मोकामा में नए रेल पुल के प्री-एनआइ और एनआइ कार्यों के कारण आज 51 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, ...और पढ़ें

पुल के काम से कई रूटों पर असर

पुल के काम से कई रूटों पर असर

HighLights

  1. मोकामा में नए रेल पुल के काम से परिचालन प्रभावित।

  2. आज 51 ट्रेनें रद्द, 31 का मार्ग परिवर्तित किया गया।

  3. यात्री 139 हेल्पलाइन पर ट्रेन का स्टेटस जांचें।

जागरण संवाददात, पटना। मोकामा में नए रेल पुल से जुड़े प्री-एनआइ और एनआइ कार्यों के कारण शनिवार को रेल परिचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान 51 ट्रेनें रद रहेंगी, जबकि 31 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। ऐसे में पटना, मोकामा, किउल और आसपास के स्टेशनों से सफर करने वाले यात्रियों को स्टेशन निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांचने की सलाह दी गई है।

पुल के काम से कई रूटों पर असर

रेल प्रशासन के अनुसार राजेंद्र सेतु मोकामा, हथीदह अपर जंक्शन, टाल, रामपुर डुमरा और दिनकर ग्राम सिमरिया स्टेशन क्षेत्र में काम चल रहा है।

नए रेल पुल को परिचालन से जोड़ने की प्रक्रिया के तहत होने वाले इन कार्यों का असर इस रेलखंड की कई महत्वपूर्ण ट्रेनों पर पड़ेगा।

मेल-एक्सप्रेस से मेमू तक प्रभावित

रद होने वाली ट्रेनों में हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस, हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, पटना-जयनगर एक्सप्रेस, मालदा-पटना एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा कई मेमू और स्पेशल ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी।

यात्रा से पहले जरूर चेक करें ट्रेन

रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस जरूर देख लें। ट्रेन रद या मार्ग परिवर्तन की जानकारी के बिना स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था रखने की भी सलाह दी है।

139 हेल्पलाइन से मिलेगी जानकारी

यात्री अपनी ट्रेन से जुड़ी नवीनतम जानकारी के लिए रेलवे की 139 हेल्पलाइन, आईआरसीटीसी की वेबसाइट या संबंधित रेलवे स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं। खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को रवाना होने से पहले ट्रेन का अपडेट जांचने की सलाह दी गई है।

इन ट्रेनों के यात्री रखें खास ध्यान

प्रभावित ट्रेनों की सूची में पटना गरीब रथ, सहरसा इंटरसिटी, पटना-मालदा एक्सप्रेस, पुरी-पटना एक्सप्रेस, मालदा-नई दिल्ली एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस, हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद किया गया है, जबकि कई का मार्ग बदला गया है।

नए रेल पुल के लिए जरूरी है काम

रेलवे के मुताबिक नए पुल से संबंधित कार्य सुरक्षा और भविष्य में बेहतर रेल परिचालन के लिए किए जा रहे हैं। काम पूरा होने के बाद इस रेलखंड पर परिचालन व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

फिलहाल यात्रियों के लिए सबसे जरूरी है कि वे अपनी ट्रेन के रद, परिवर्तित मार्ग या समय में बदलाव की जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें।

आज रद रहने वाली ट्रेनें

क्र. ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम मार्ग
1 05059 कोलकाता-लालकुआं पूजा स्पेशल कोलकाता टर्मिनल → लालकुआं जंक्शन
2 13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन → मोकामा
3 13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस मोकामा → हावड़ा जंक्शन
4 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन → जयनगर
5 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस जयनगर → हावड़ा जंक्शन
6 13034 रक्सौल-हावड़ा एक्सप्रेस रक्सौल जंक्शन → हावड़ा जंक्शन
7 13127 पटना गरीब रथ कोलकाता टर्मिनल → आरा
8 13135 कोलकाता-जयनगर एक्सप्रेस कोलकाता टर्मिनल → जयनगर
9 13165 कोलकाता-सीतामढ़ी एक्सप्रेस कोलकाता टर्मिनल → सीतामढ़ी जंक्शन
10 13185 गंगा सागर एक्सप्रेस सियालदह → जयनगर
11 13186 गंगा सागर एक्सप्रेस जयनगर → सियालदह
12 13227 सहरसा इंटरसिटी सहरसा जंक्शन → राजेंद्र नगर टर्मिनल
13 13228 राजेंद्र नगर इंटरसिटी राजेंद्र नगर टर्मिनल → सहरसा जंक्शन
14 13216 पटना-मालदा एक्सप्रेस पटना जंक्शन → मालदा टाउन
15 13429 मालदा-आनंद विहार एक्सप्रेस मालदा टाउन → आनंद विहार टर्मिनल
16 13420 जनसेवा एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर जंक्शन → भागलपुर
17 13424 अजमेर-भागलपुर हमसफर अजमेर जंक्शन → भागलपुर
18 13430 आनंद विहार-मालदा एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल → मालदा टाउन
19 13508 गोरखपुर-आसनसोल एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन → आसनसोल जंक्शन
20 14003 मालदा-नई दिल्ली एक्सप्रेस मालदा टाउन → नई दिल्ली
21 15028 हावड़ा-दरभंगा एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन → दरभंगा जंक्शन
22 15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस जयनगर → पटना जंक्शन
23 15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस पटना जंक्शन → जयनगर
24 18604 पुरी-पटना एक्सप्रेस पुरी → पटना जंक्शन
25 18630 गोरखपुर-रांची एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन → रांची
26 22844 पुरी-बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस बक्सर → बिलासपुर जंक्शन
27 63204 मोकामा-किउल मेमू मोकामा → किउल जंक्शन
28 63275 किउल-पटना मेमू फास्ट पैसेंजर किउल जंक्शन → पटना जंक्शन
29 63276 पटना-किउल मेमू फास्ट पैसेंजर पटना जंक्शन → किउल जंक्शन
30 63229 खुर्दा रोड-पटना स्पेशल खुर्दा रोड जंक्शन → पटना जंक्शन
31 13427 मालदा-पटना एक्सप्रेस मालदा टाउन → पटना जंक्शन
32 13419 जनसेवा एक्सप्रेस भागलपुर → मुजफ्फरपुर जंक्शन
33 15016 पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस पाटलिपुत्र → गोरखपुर जंक्शन
34 17006 हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस हैदराबाद → रक्सौल जंक्शन
35 18106 जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस जयनगर → राउरकेला
36 18116 टाटानगर-जयनगर एक्सप्रेस टाटानगर जंक्शन → जयनगर
37 18626 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पटना जंक्शन → हटिया
38 18622 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस हटिया → पटना जंक्शन
39 18629 रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस रांची → गोरखपुर जंक्शन
40 22168 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-कोलकाता सुपरफास्ट एक्सप्रेस वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी → कोलकाता टर्मिनल
41 22984 बिलासपुर-बक्सर सुपरफास्ट एक्सप्रेस बिलासपुर → बक्सर
42 63229 आरा-बनारस मेमू आरा → बनारस
43 63230 बनारस-आरा मेमू बनारस → आरा