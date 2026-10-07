संवाद सूत्र, मोकामा। एक सप्ताह पहले मंदिर में हुई चोरी की जांच के दौरान पुलिस अधिकारी को जिस युवक ने झिड़कते हुए कानून का पाठ पढ़ाया था, उसी युवक की चोरी हुई बाइक पुलिस ने महज 24 घंटे में बरामद कर ली।

थानाध्यक्ष की इस त्वरित कार्रवाई के बाद युवक के तेवर भी बदल गए। अब वह पुलिस की कार्रवाई की तारीफ कर रहा है। वहीं, पुलिस अधिकारी के धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा की नगर में जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल, मोकामा नगर के सूर्यनारायण मंदिर में पिछले सप्ताह चोरी की घटना हुई थी। चोरों ने मंदिर से पूजा में इस्तेमाल होने वाले कई बर्तन चोरी कर लिए थे। थानेदार को देखते ही भड़का था युवक मामले की जांच के सिलसिले में मोकामा थानाध्यक्ष कुणाल कुमार गोशाला मार्ग स्थित पांडव मार्केट पहुंचे थे। बताया जाता है कि पुलिस अधिकारी को देखते ही मार्केट में मौजूद एक युवक भड़क गया।