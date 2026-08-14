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पटना घर से निकलीं दो नाबालिग छात्राएं, मंदिर में शादी का दावा... फिर पुलिस के सामने खुली पूरी कहानी

By Ashish Shukla Edited By: Radha Krishna
Updated: Fri, 14 Aug 2026 08:47 PM (IST)

पटना में घर से निकलीं दो नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने खगड़िया से बरामद कर लिया है। अलग-अलग धर्म से जुड़े परिवारों का मामला होने के कारण एक छात्रा को बालिका गृह भेजा गया, जबकि दूसरी को परिजनों ने रिश्तेदारी में रखा है।

मोहल्ले में चर्चा के बीच परिवारों ने साधी चुप्पी

मोहल्ले में चर्चा के बीच परिवारों ने साधी चुप्पी

HighLights

  1. पटना की दो नाबालिग छात्राएं घर से निकलीं।

  2. पुलिस ने दोनों को खगड़िया से बरामद किया।

  3. एक छात्रा बालिका गृह भेजी गई, दूसरी रिश्तेदारी में।

जागरण संवाददाता, पटना। पटना में दो नाबालिग छात्राओं के घर से निकलने के मामले में पुलिस ने दोनों को बरामद कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। दोनों एक-दूसरे की पड़ोसी और परिचित हैं। परिवार की असहमति के बाद दोनों के घर से चले जाने की बात सामने आई थी। मामला अलग-अलग धर्म से जुड़े परिवारों का होने के कारण भी चर्चा में है।

7 अगस्त को घर से निकलने के बाद खगड़िया पहुंचीं

पुलिस के अनुसार दोनों छात्राएं 7 अगस्त को अपने घर से निकल गई थीं। परिवार की ओर से जानकारी मिलने के बाद उनकी तलाश शुरू की गई।

दोनों के खगड़िया पहुंचने और वहां कुछ समय रहने की जानकारी सामने आई। बाद में पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया।

12 अगस्त को पुलिस के सामने लाई गईं दोनों छात्राएं

12 अगस्त को दोनों छात्राओं को पुलिस के सामने लाया गया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपने-अपने पक्ष की जानकारी दी।

पुलिस ने उनकी उम्र और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की। दोनों के परिजनों से भी संपर्क किया गया।

एक छात्रा को बालिका गृह भेजा गया

पटना लौटने के बाद दोनों छात्राओं की मेडिकल जांच कराई गई। उम्र और कानूनी स्थिति के अनुसार एक छात्रा को बालिका गृह भेजा गया है।

दूसरी छात्रा को उसके परिवार के साथ भेजा गया, हालांकि परिजनों ने उसे फिलहाल रिश्तेदारी में रखने का निर्णय लिया है।

परिवार बोला- मामले को और तूल नहीं देना चाहते

एक छात्रा के पिता ने कहा कि मामले को पहले ही अलग-अलग धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है।

परिवार इस मुद्दे को और तूल देकर माहौल खराब नहीं करना चाहता। उनका कहना है कि सभी को इसी मोहल्ले में रहना है, इसलिए फिलहाल बेटी को रिश्तेदारी में रखा गया है।

मोहल्ले में चर्चा के बीच परिवारों ने साधी चुप्पी

दोनों छात्राओं के पड़ोसी होने के कारण उनकी पहचान और दोस्ती से आसपास के लोग परिचित थे। हालांकि मामले के सामने आने के बाद मोहल्ले में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं।

कई लोगों ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया और इसे परिवार व पुलिस से जुड़ा मामला बताया।

नाबालिग होने के कारण सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया पर जोर

दोनों छात्राओं के नाबालिग होने के कारण पुलिस और प्रशासन के सामने उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

उम्र, परिवार की स्थिति और अन्य परिस्थितियों के आधार पर आगे की प्रक्रिया की जा रही है। मामले में संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।

परिवार और पुलिस के सामने चुनौती

परिवार दोनों छात्राओं को सुरक्षित रखने और मामले को आगे विवाद का रूप लेने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

अलग-अलग धर्म से जुड़े होने के कारण संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय स्तर पर भी माहौल सामान्य बनाए रखने पर जोर है।