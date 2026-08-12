पटना मेट्रो निर्माण की रफ्तार तेज: जंक्शन-डाकबंगला मार्ग पर ट्रैफिक बदला, बुद्ध स्मृति पार्क से गुजरेंगे वाहन

जागरण संवाददाता, पटना। मेट्रो निर्माण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए यातायात प्रबंधन में बड़ा बदलाव किया गया है। पटना जंक्शन पर प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य को गति देने के उद्देश्य से मंगलवार देर रात से जंक्शन गोलंबर और डाकबंगला चौराहे के बीच नई ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया।

निर्माण कार्य की वजह से मुख्य सड़क प्रभावित होने के कारण वाहनों के सुचारु आवागमन के लिए बुद्ध स्मृति पार्क परिसर के भीतर से एक नया वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया है।

अब इस क्षेत्र से गुजरने वाले सभी वाहनों को इसी नए मार्ग का इस्तेमाल करना होगा। पहले मंगलवार को पुलिस प्रशासन और मेट्रो प्रशासन की संयुक्त टीम ने जमीनी स्तर पर तैयारियों का जायजा लिया।

पुलिस उपाधीक्षक (यातायात चतुर्थ) पौरुष अग्रवाल ने मेट्रो परियोजना के अधिकारियों के साथ मिलकर बुद्ध स्मृति पार्क परिसर में बने वैकल्पिक मार्ग का विस्तृत निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने सड़क की स्थिति, दिशा-निर्देशन संकेतों और सुरक्षा प्रबंधों को परखने के बाद व्यवस्था को संतोषजनक पाया, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर रूट डायवर्जन को हरी झंडी दे दी गई।

प्रशासन की वाहन चालकों से सहयोग की अपील

यातायात व्यवस्था में किए गए इस बदलाव को लेकर यातायात पुलिस अधीक्षक सागर झा ने बताया कि पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।

इसी को ध्यान में रखते हुए आसपास के इलाकों में वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित और सुगम बनाने के लिए यह परिवर्तन किया गया है।

उन्होंने आम जनता और वाहन चालकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की असुविधा और जाम से बचने के लिए निर्धारित किए गए नए वैकल्पिक मार्ग का ही पालन करें और यातायात नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करते हुए निर्माण कार्य में सहयोग दें।