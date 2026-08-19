पटना में रोजगार का 'महाकुंभ': 100+ कंपनियां और 20 हजार नौकरियां, पहले ही दिन 2972 युवाओं का सिलेक्शन

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बुधवार को ज्ञान भवन में पांच दिवसीय मेगा जॉब फेयर-2026 का शुभारंभ किया गया।

मंत्री अरुण शंकर प्रसाद और विभागीय सचिव डॉ. कौशल किशोर ने दीप प्रज्ज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। पहले दिन 4500 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 2972 का विभिन्न कंपनियों में चयन हुआ। मेला 23 अगस्त तक चलेगा।

इन कंपनियों में हो रही हायरिंग

मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार के साथ देश-विदेश में वैश्विक अवसर उपलब्ध कराना है। मेले में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, रिटेल सहित विभिन्न क्षेत्रों की 100 से अधिक कंपनियां शामिल हुई हैं। इनके माध्यम से 20 हजार से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक दो महीने पर रोजगार मेला और मेगा जाब कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। मई में हुए आयोजन के माध्यम से 10 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया था। मेले में टाटा ट्रेंट, क्रोमा, वी-मार्ट, डी-मार्ट, सैमसंग, फ्लिपकार्ट और बिगकिट जैसी कंपनियां शामिल हैं। वित्तीय क्षेत्र में एयू स्माल फाइनेंस बैंक, एसबीआई लाइफ, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक युवाओं का चयन कर रहे हैं। वहीं, ब्लू शीप और ओवरसीज जैसी कंपनियों के माध्यम से खाड़ी देशों में रिटेल, रियल एस्टेट समेत अन्य क्षेत्रों में करीब एक हजार अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हैं। मंत्री ने कहा कि बिहार के युवा प्रतिभाशाली और मेहनती हैं। उचित अवसर और दिशा मिलने पर वे देश ही नहीं, विश्व स्तर पर पहचान बना सकते हैं। उन्होंने युवाओं से आत्मविश्वास के साथ साक्षात्कार में शामिल होने की अपील की। उन्होंने बताया कि नवंबर से अब तक विभाग ने एक लाख 10 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। ऑनलाइन जॉब फेयर पर चल रहा विचार विभागीय सचिव डॉ. कौशल किशोर ने कहा कि युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए डीईटी पोर्टल तैयार किया गया है। नवंबर से अब तक इस पर 1.20 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है। विभाग ऑन-स्पॉट जॉब फेयर के साथ ऑनलाइन जॉब फेयर आयोजित करने पर भी विचार कर रहा है।