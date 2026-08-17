पटना मेयर को ही निगम का नोटिस, आवासीय परिसर में व्यावसायिक गतिविधि का आरोप; 24 घंटे में मांगा जवाब
पटना नगर निगम ने महापौर सीता साहू को उनके आवासीय परिसर के कथित गैर-आवासीय उपयोग के लिए नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर दस्तावेज मांगे गए हैं।
HighLights
महापौर सीता साहू को गैर-आवासीय उपयोग पर नोटिस।
24 घंटे में दस्तावेज जमा करने का निर्देश।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निगम की कार्रवाई।
जागरण संवाददाता, पटना। आवासीय क्षेत्र में मकानों और परिसरों के अनधिकृत रूप से गैर-आवासीय इस्तेमाल के मामले में नगर निगम ने महापौर सीता साहू को भी नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अजीमाबाद अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी ने बड़ी पटनदेवी, महाराजगंज निवासी महापौर के साथ उनके दोनों पुत्र शिशिर कुमार और सुशांत कुमार के नाम नोटिस जारी किया है।
महापौर के पुत्र शिशिर कुमार ने कहा कि संबंधित परिसर का इस्तेमाल आवासीय रूप में ही किया जा रहा है।
नगर निगम सर्वे में सामने आए 26,746 मामले
नगर निगम के सर्वे में शहर में आवासीय संपत्तियों के गैर-आवासीय या व्यावसायिक इस्तेमाल के 26,746 मामले सामने आए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में निगम के सभी अंचलों में वार्डवार सर्वे कराया गया है। चिह्नित स्थलों के भू-स्वामी, निर्माता, विकासकर्ता और गैर-आवासीय उपयोगकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है।
चिह्नित संपत्तियों के मालिकों को भेजे जा रहे नोटिस
नगर निगम की ओर से सभी संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। अलग-अलग अंचल कार्यालयों में अलग-अलग तिथियों पर सुनवाई भी निर्धारित की गई है।
कार्रवाई से पहले संबंधित पक्षों से जरूरी दस्तावेज और उनका पक्ष मांगा जा रहा है।
महापौर को 24 घंटे में दस्तावेज देने का निर्देश
महापौर को आठ जुलाई को जारी नोटिस में कहा गया है कि संबंधित स्थल पर गैर-आवासीय उपयोग या गतिविधि की जा रही है।
निगम ने 24 घंटे के अंदर गैर-आवासीय उपयोग से संबंधित अनापत्ति के साक्ष्य या दस्तावेज, भू-स्वामित्व का प्रमाण, निर्माण का स्वीकृत नक्शा और अधिभोग प्रमाणपत्र की प्रति उपलब्ध कराने को कहा है।
जवाब नहीं दिया तो सील या अपसारण की कार्रवाई
नोटिस में महापौर से लिखित रूप से यह बताने को कहा गया है कि गैर-आवासीय उपयोग को अवैध मानते हुए परिसर को बंद, सील या निर्माण हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।
निर्धारित समय में जवाब और जरूरी दस्तावेज नहीं देने पर माना जाएगा कि संबंधित पक्ष को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में निगम गैर-आवासीय उपयोग को अवैध मानकर कार्रवाई कर सकता है।
निर्माण से पहले नक्शे की स्वीकृति अनिवार्य
नियम के तहत किसी भी भवन का निर्माण शुरू करने से पहले बिल्डिंग बायलाज के अनुसार नक्शे की स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
नक्शे की स्वीकृति संबंधित क्षेत्र के निर्धारित उपयोग और नियमों के आधार पर ही दी जाती है। यानी जिस क्षेत्र में भवन है, वहां निर्धारित भू-उपयोग के अनुरूप ही नक्शा स्वीकृत किया जाता है।
स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही करना होगा भवन का उपयोग
स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही भवन का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके साथ भवन का उपयोग भी स्वीकृत नक्शे और निर्धारित नियमों के अनुसार ही करना होता है। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जा सकती है।
पार्षद ने क्षेत्र निर्धारण स्पष्ट करने की मांग की
वार्ड 28 के पार्षद विनय कुमार पप्पु ने कहा कि बिना स्पष्ट क्षेत्र निर्धारण के नोटिस जारी करना उचित नहीं है।
उन्होंने महापौर से मांग की कि नगर निगम द्वारा जारी की जा रही ऐसी सभी नोटिसों की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए।
साथ ही पूरे निगम क्षेत्र में आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों का विधिवत सर्वेक्षण, सीमांकन और अधिसूचना की जाए।
वर्षों से व्यावसायिक टैक्स देने वालों की भी हो समीक्षा
विनय कुमार पप्पु ने मांग की कि सार्वजनिक किया जाए कि कौन-कौन से क्षेत्र विधिवत आवासीय क्षेत्र घोषित हैं।
जिन भवनों से वर्षों से व्यावसायिक टैक्स वसूला गया है, उनकी कर निर्धारण प्रक्रिया की भी समीक्षा हो।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई से पहले संबंधित भवन मालिकों और व्यवसायियों को स्पष्ट जानकारी और उचित अवसर दिया जाना चाहिए।