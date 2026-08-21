पटना मास्टर प्लान 2031: आवासीय जोन में दुकान खोलने के लिए नए नियम का पालन जरूरी, वरना आ जाएगा निगम का नोटिस  

जागरण संवाददाता, पटना। आवासीय क्षेत्र में मकान या परिसर के अनधिकृत गैर आवासीय उपयोग के मामले में यदि आपको नगर निगम से नोटिस मिला है, तो पटना मास्टर प्लान-2031 आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें यह देखा जा सकता है कि आपके मकान या परिसर में चल रही गतिविधि संबंधित क्षेत्र में मान्य है या नहीं।

साथ ही यह भी पता चल सकता है कि किसी गतिविधि के लिए प्राधिकरण की मंजूरी जरूरी है या वह प्रतिबंधित है। मास्टर प्लान में शहर के अलग-अलग हिस्सों में जमीन के उपयोग की श्रेणी तय की गई है। इसमें आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित उपयोग, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, परिवहन समेत अन्य श्रेणियां शामिल हैं।

नियम के अनुसार, किसी भूखंड या परिसर का विकास और उपयोग उसी जोन के निर्धारित उपयोग के अनुसार होना चाहिए। मास्टर प्लान में प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन तरह के प्रविधान हैं। कुछ गतिविधियाों की सीधे तौर पर अनुमति हैं, कुछ के लिए संबंधित प्राधिकरण की मंजूरी जरूरी है, जबकि कुछ गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। आवासीय क्षेत्र में मकान, अपार्टमेंट और समूह आवास की प्रमुख रूप से अनुमति हैं। अन्य गतिविधियों के लिए निर्धारित शर्तों और आवश्यक अनुमति का पालन करना होगा। दुकान या क्लीनिक चल रहा है, तो जोन देखना जरूरी यदि किसी आवासीय मकान में दुकान, कार्यालय, क्लीनिक, गोदाम, कोचिंग या दूसरी व्यावसायिक गतिविधि चल रही है, तो सिर्फ यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि वहां कारोबार हो रहा है।

यह भी देखा जाएगा कि संबंधित भूखंड मास्टर प्लान में किस उपयोग के लिए निर्धारित है और वहां चल रही गतिविधि की उस जोन में अनुमित है या नहीं। पुनर्विकास के समय भी निर्धारित जोनिंग नियमों का पालन करना होगा।

आवासीय क्षेत्र दो श्रेणियों में मास्टर प्लान-2031 में आवासीय क्षेत्र को आर-1 और आर-2 दो श्रेणियों में बांटा गया है। आर-1 प्रस्तावित मुख्य शहरी क्षेत्र में है, जबकि आर-2 प्रस्तावित विकास केंद्रों में रखा गया है। इसी तरह व्यावसायिक क्षेत्र को सी-1 और सी-2 श्रेणी में बांटा गया है। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग व्यावसायिक पट्टियां और हब भी चिह्नित किए गए हैं। 1981 के बाद पहली बार प्रभावी मास्टर प्लान पटना के लिए लंबे समय से प्रभावी मास्टर प्लान की जरूरत महसूस की जा रही थी। दस्तावेज के अनुसार 1981 के बाद शहर के लिए कोई प्रभावी मास्टर प्लान नहीं था। तेजी से हुए शहरी विस्तार और अनियोजित विकास के कारण सड़क, जलापूर्ति, जल निकासी समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ा।