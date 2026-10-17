पटना में मसौढ़ी मोड़ से जीरो माइल तक जाम से मिलेगी राहत, 15 नवंबर तक खुलेगी सर्विस लेन

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के मसौढ़ी मोड़ से जीरो माइल तक खराब सर्विस लेन के कारण लगने वाले जाम से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।

सड़क की स्थिति सुधारने के लिए सर्विस लेन की पक्की ढलाई का काम तेजी से कराया जा रहा है। DM कुंदन कुमार के निर्देश पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), पटना सिटी की ओर से यह काम शुरू कराया गया है।

पहले सड़क की दाहिनी तरफ पक्की ढलाई की जा रही है। इसे पूरा कर 15 नवंबर तक यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद बाईं तरफ की सर्विस लेन की ढलाई कराई जाएगी। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल जाने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत पाटलिपुत्र बस टर्मिनल आने-जाने वाले यात्रियों और आम लोगों को सड़क की खराब स्थिति के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। मसौढ़ी मोड़ से जीरो माइल की ओर जाने वाली सर्विस लेन और मेट्रो पुल के नीचे से जीरो माइल तक का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। इससे जाम की समस्या भी पैदा होती है। सड़क की पक्की ढलाई होने से इस समस्या के स्थायी समाधान में मदद मिलेगी। गुणवत्ता के साथ समय पर काम पूरा करने का निर्देश DM ने सड़क की खराब स्थिति से यातायात बाधित होने और यात्रियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए NHAI के परियोजना निदेशक को सर्विस लेन की पक्की ढलाई कराने का निर्देश दिया था।

उन्होंने काम की गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्माण पूरा करने पर जोर दिया है। निर्देश के बाद दाहिनी सर्विस लेन में काम तेजी से कराया जा रहा है। इस हिस्से का निर्माण पूरा होने के बाद बाईं तरफ की सर्विस लेन की पक्की ढलाई की जाएगी।