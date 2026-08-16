पटना के मरीन ड्राइव पर 4 दोस्तों की दर्दनाक कहानी: एक गंगा में डूबा; दूसरे ने उठाया खौफनाक कदम, ऐसे खुला राज

संवाद सूत्र, फुलवारी शरीफ। आजादी का जश्न मनाने निकले फुलवारी शरीफ के चार नाबालिग दोस्तों के लिए शनिवार की शाम जिंदगी की सबसे दर्दनाक याद बन गई।

मरीन ड्राइव पर घूमने के दौरान एक दोस्त गंगा में डूब गया। हादसे के बाद उसके तीनों दोस्त इतने सहम गए कि घर लौटकर भी स्वजन को घटना की जानकारी नहीं दी।

अगले दिन मृत नाबालिग के स्वजन जब उसके दोस्तों के घर पहुंचे, तब पूरी घटना सामने आई। इसी बीच दोस्त की मौत का सदमा एक अन्य नाबालिग पर इतना गहरा पड़ा कि उसने रविवार देर शाम खुद को गंभीर रूप से घायल कर जान देने का प्रयास किया।

उसे तत्काल पटना एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। बहरहाल इस मामले में एफआईआर की गई है। आजादी का जश्न मनाने पहुंचे थे मरीन ड्राइव जानकारी के अनुसार, फुलवारी शरीफ के चार नाबालिग दोस्त शनिवार देर शाम आजादी का जश्न मनाने के लिए मरीन ड्राइव पहुंचे थे। चारों गंगा किनारे घूम रहे थे। इसी दौरान उनमें से एक गंगा में चला गया और गहरे पानी में डूब गया। उसे डूबता देख दोस्तों में अफरातफरी मच गई। बताया जाता है कि एक दोस्त उसे बचाने के लिए गंगा में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया। इसके बाद तीनों दोस्त किसी तरह वहां से घर लौट आए। पूरी रात किसी को नहीं बताई घटना हादसे के बाद तीनों नाबालिग इतने डर गए कि उन्होंने घर में भी कुछ नहीं बताया। वे पूरी रात चुप रहे। रविवार को जब गंगा में डूबे नाबालिग के स्वजन उसके दोस्तों के घर पहुंचे और उसके बारे में पूछताछ की, तब तीनों ने घटना की पूरी जानकारी दी।

इसके बाद स्वजन गंगा किनारे पहुंचे और दीघा थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। मृतक के स्‍वजन ने उसके तीनों दोस्तों के खिलाफ साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पुलिस आरोपों और हादसे के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

दोस्त की मौत के सदमे में उठाया खौफनाक कदम इधर, रविवार देर शाम तीनों दोस्तों में से एक नाबालिग ने खुद को गंभीर रूप से घायल कर जान देने का प्रयास किया। परिजनों की नजर पड़ते ही उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया।

गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पटना एम्स में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। हादसे ने खड़े किए कई सवाल चार दोस्त साथ निकले थे, लेकिन एक की गंगा में डूबने से मौत के बाद बाकी तीनों पर भी गहरा मानसिक दबाव पड़ा। डर और सदमे के कारण उन्होंने घटना को स्वजन से छिपाए रखा।