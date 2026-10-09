पटना के मनेर में एक साथ बुझ गए दो चिराग, बाढ़ के पानी से भरे गड्ढे में डूबकर दो सगे भाइयों की मौत

संवादसूत्र, मनेर(पटना)। पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के सादिकपुर गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में दो सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। सोन नदी में आई बाढ़ के पानी से भरे एक गड्ढे में नहाने के दौरान तीन बच्चे डूबने लगे। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए एक बच्चे को बचा लिया, लेकिन दोनों भाइयों को नहीं बचाया जा सका। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है।

मृतकों की पहचान चंदन कुमार पासवान के पुत्र डब्लू कुमार (10) और बबलू कुमार (12) के रूप में हुई है। ग्रामीण तैराकों की मदद से दोनों के शव पानी से बाहर निकाले गए। एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

नहाने गए थे तीनों बच्चे, अचानक गहरे पानी में चले गए जानकारी के अनुसार, सादिकपुर गांव में स्टेट ट्यूबवेल के समीप रहने वाले डब्लू और बबलू अपने एक दोस्त के साथ सोन नदी की बाढ़ के पानी से भरे गड्ढे में नहाने गए थे। तीनों बच्चे नहा रहे थे, तभी वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे।

बच्चों को डूबता देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत बचाव की कोशिश शुरू की। तत्परता दिखाते हुए एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दोनों भाई पानी में डूब गए। घटना के बाद परिवार और गांव के लोगों में चीख-पुकार मच गई।

ग्रामीण तैराकों ने पानी से निकाले दोनों भाइयों के शव हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीण जुट गए। इसके बाद स्थानीय तैराकों की मदद से दोनों भाइयों की तलाश शुरू की गई। काफी प्रयास के बाद दोनों के शव पानी से बाहर निकाले गए।

दोनों बच्चों की मौत की खबर से परिवार में मातम पसर गया। जिन बच्चों की हंसी-खुशी से घर गुलजार रहता था, उनके एक साथ चले जाने से परिजन गहरे सदमे में हैं। दो बेटों को खोकर टूट गया परिवार, गांव में पसरा मातम चंदन कुमार पासवान के दो ही पुत्र थे और हादसे में दोनों की मौत हो गई। एक साथ अपने दोनों बेटों को खोने का दर्द परिवार के लिए असहनीय है।