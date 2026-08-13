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    3 लाख बने 50 लाख और फिर वॉलेट खाली... पटना में क्रिप्टो इन्वेस्टर के साथ बड़ा 'डिजिटल खेल'

    By Shubham Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 05:49 PM (IST)

    पटना के बहादुरपुर निवासी राकेश कुमार के क्रिप्टो वॉलेट से अचानक 50 लाख रुपये गायब हो गए, जो उन्होंने 2017 में 3 लाख के निवेश से बनाए थे। ...और पढ़ें

    पटना में क्रिप्टो वॉलेट से 50 लाख रुपये की बड़ी चोरी, पुलिस जांच में जुटी (AI Generated Image)

    पटना में क्रिप्टो वॉलेट से 50 लाख रुपये की बड़ी चोरी, पुलिस जांच में जुटी (AI Generated Image)

    HighLights

    1. राकेश कुमार के क्रिप्टो वॉलेट से 50 लाख रुपये गायब।

    2. 2017 में 3 लाख का निवेश बढ़कर 50 लाख हुआ था।

    3. पटना साइबर पुलिस ब्लॉकचेन लेनदेन की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, पटना। बहादुरपुर थाना क्षेत्र निवासी राकेश कुमार के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से अचानक 50 लाख रुपये का फंड गायब हो गया। भारी-भरकम रकम अचानक वॉलेट से उड़ जाने के बाद पीड़ित के होश उड़ गए।

    काफी प्रयास के बाद भी जब डिजिटल संपत्ति का कोई सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने पहले राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पटना साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

    पीड़ित ने बताया कि वह साल 2017 से क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगा रहे हैं। शुरुआती दिनों में उन्होंने लगभग तीन लाख रुपये का निवेश किया था। बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच उनके इस निवेश का मूल्य वर्तमान में बढ़कर करीब 50 लाख रुपये हो चुका था।

    राकेश का कहना है कि उनकी रकम ब्लॉकचेन क्रिप्टो वॉलेट में सुरक्षित दिख रही थी, लेकिन बीते दिनों अचानक यह पूरी राशि गायब हो गई।

    जांच में जुटी पुलिस, ब्लाकचेन ट्रांजैक्शन खंगाले जा रहे

    साइबर थाने की पुलिस ने पीड़ित का आवेदन मिलने के बाद शिकायत दर्ज कर ली है। पीड़ित की ओर से पुलिस को ऑनलाइन शिकायत की कॉपी, बैंक भुगतान के प्रमाण, निवेश से जुड़े कागजात और ब्लॉकचेन ट्रांसफर के डिजिटल साक्ष्य सौंपे गए हैं।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर पुलिस तकनीकी टीमों की मदद ले रही है। पुलिस ब्लकचेन ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री खंगाल रही है, ताकि उस वॉलेट और हैकर का पता लगाया जा सके, जिसमें यह मोटी रकम ट्रांसफर की गई है।